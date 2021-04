Alberta: la gronde s'amplifie contre Jason Kenney

Des dizaines de membres du Parti conservateur uni (UCP), la formation politique du premier ministre albertain Jason Kenney, ont récemment signé une lettre ouverte réclamant sa démission, ont rapporté les journaux de Postmedia.

Selon ce qu'a rapporté le National Post à la fin de la semaine, quelque 90 membres de conseils de circonscription de l'UCP auraient signé la lettre réclamant rien de moins que la «démission immédiate» de Jason Kenney en tant que chef du parti et premier ministre de l'Alberta.

«Nous ne croyons pas que vous avez l'autorité morale ou la confiance nécessaire pour diriger ce parti lors des prochaines élections ou pour continuer à livrer la marchandise sur les priorités des conservateurs», peut-on aussi lire dans la lettre selon le quotidien. Celle-ci n'a pas encore été rendue officiellement publique.

Confronté à une troisième vague de COVID-19 particulièrement virulente, le premier ministre Jason Kenney a dû se résoudre, au début du mois d'avril, à imposer des mesures sanitaires bien plus drastiques que précédemment, incluant la fermeture des salles à manger des restaurants et bars, d'importantes limitations pour les rassemblements et les commerces de détail et l'interdiction des activités sportives de groupe.

Ces mesures avaient été accueillies avec dédain par une partie du caucus de l'UCP, incluant 17 des 63 membres élus du parti qui les avaient dénoncées avec virulence, condamnant la position de leur chef, particulièrement dans les circonscriptions rurales. Certains des dissidents étaient d'anciens responsables du gouvernement démis de leurs fonctions par Jason Kenney à la suite de voyages à l'extérieur du Canada pendant la période des Fêtes.

La population albertaine est aussi grandement divisée. Un sondage d'Angus Reid mené après l'annonce des nouvelles restrictions au début du mois a permis de constater que 45 % des Albertains les jugeaient trop importantes, contre 42 % qui les jugeaient insuffisantes et seulement 12 % qui estimaient les mesures acceptables. Certains restaurateurs ont aussi refusé de se plier aux exigences de la santé publique de la province.

En parallèle, le NPD mené par l'ancienne première ministre Rachel Notley a reçu deux fois plus de dons que l'UCP – 1,2 million $ contre 600 000 $ – lors des trois premiers mois de l'année.

Loin de s'essouffler, la troisième vague touche de plus en plus de personnes en Alberta avec une moyenne quotidienne approchant les 1600 infections, soit presque 500 de plus qu'au Québec, malgré une population deux fois moindre dans la principale province des Prairies.