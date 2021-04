Alexander Ovechkin encore sur la touche

Le franc-tireur des Capitals de Washington Alexander Ovechkin pourrait manquer un autre match, celui de mardi contre les Islanders de New York, car il est toujours ennuyé par une blessure au bas du corps.

D’ailleurs, celui se trouvant à un filet de Marcel Dionne et du cinquième rang des buteurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey a raté le duel de samedi, une victoire de 6 à 3 contre les Insulaires. La date de son retour au jeu demeure à déterminer.

«Avec certaines blessures, tu ne sais pas exactement ce qui va se passer, si le joueur va être disponible ou non. C'est pourquoi on utilise le terme quotidiennement, parce que nous sommes incertains, a affirmé au site LNH.com l'entraîneur-chef des Capitals, Peter Laviolette. Sera-t-il présent lors du prochain match? Je ne sais pas en ce moment, et nous allons être prudents à ce point-ci de la saison. Nous ne voulons pas prendre de risque à l'approche des séries, et on espère que ça va aller en s'améliorant.»

Auteur de 730 buts en carrière, Ovechkin en compte 24 en 43 parties cette saison, un sommet au sein de sa formation. Plus tôt dans la campagne, il avait dû s’absenter pour quatre rencontres en raison de la COVID-19.

«On sait tous le type de joueur qu'il est et ce qu'il apporte à notre équipe, a mentionné le joueur de centre Nicklas Backstrom, également au site officiel de la ligue. C'est un défi pour les autres joueurs d'élever leur jeu d'un cran et de le remplacer lorsqu'il ne joue pas. On voit ça comme un défi à relever en groupe.»