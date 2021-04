Budget fédéral 2021: « Des mesures temporaires et insuffisantes », selon le Bloc

Près d’une semaine suivant le dépôt du budget fédéral, la députée de Thérèse-De Blainville et porte-parole en matière d’Emploi, Louise Chabot, dénonce le caractère temporaire des mesures annoncées par le gouvernement fédéral en matière d’assurance-emploi.

«Le gouvernement s’est engagé en 2015 à modifier en profondeur le régime et 6 ans plus tard, on nous annonce cinq millions et deux ans de consultations alors que les problèmes et les solutions, on les connaît», s’est indignée Mme Chabot, par communiqué.

Le gouvernement fédéral a annoncé dans le dernier budget la réduction du nombre d’heures requises pour se qualifier pour des prestations à 420 heures, ce qui en élargit l’accessibilité de façon temporaire pour un an.

«Ce dont on a besoin, c’est d’élargir maintenant et de façon permanente l’accessibilité à l’assurance-emploi. Il est temps d’agir pour les travailleuses et les travailleurs», a-t-elle ajouté.

Augmentation des prestations de maladies : «bien insuffisant»

À partir de l’été 2022, le nombre maximal de semaines de prestations pourrait passer de 15 à 26, selon ce que mentionne le dernier budget fédéral. «Pourquoi s’arrêter à 26 semaines quand on sait que 77 % des travailleurs aux prises avec la maladie auraient besoin de 41 semaines de prestations?»

«C’est un budget décevant pour les travailleurs. On ne sent pas de volonté réelle du côté du gouvernement de réformer en profondeur le régime alors que la crise en a montré les limites», a-t-elle mentionné.