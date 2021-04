Fermer les frontières pour éviter les variants?

La fermeture des frontières au Canada, au moins jusqu’à l’atteinte des objectifs de vaccination, permettrait d’éviter d’autres scénarios catastrophes comme celui que vit l’Ontario actuellement, d’après des experts.

L’Ontario est aux prises avec une troisième vague monumentale.

Dimanche, un nouveau sommet de 851 patients aux soins intensifs a été atteint, alors que 3947 nouvelles infections et 24 décès sont recensés.

« Notre capacité en soins intensifs est poussée à ses limites par le variant britannique qui a franchi nos frontières à la fin de l’année dernière », a fait savoir le premier ministre, Doug Ford, samedi.

« Je demande au gouvernement fédéral d’interdire tous les voyages non essentiels au Canada avant que de nouveaux variants ne submergent complètement nos unités de soins intensifs », a-t-il lancé.

Cette situation pourrait se reproduire ailleurs au pays avec l’arrivée d’éventuels nouveaux variants si rien n’est fait, estiment des experts.

Pour l’instant, les voyages non essentiels sont seulement « à éviter », sauf ceux de l’Inde et du Pakistan, qui sont suspendus pour 30 jours.

« Éternel recommencement »

« Si on veut une fois pour toutes se prémunir contre une autre vague et en finir le plus rapidement possible, il faut [...] notamment qu’il y ait des restrictions de déplacements internationaux et interprovinciaux, du moins pour un certain temps », affirme Amir Khadir, microbiologiste-infectiologue à l’hôpital Pierre-Le Gardeur.

Autrement, on sera coincé dans un « éternel recommencement », soutient le Dr Khadir.

« D’un point de vue épidémiologique, ce serait très certainement bénéfique d’interdire les voyages non essentiels en attendant [d’avoir atteint les objectifs de] vaccination », lance l’épidémiologiste Kévin L’Espérance, bien qu’il convienne que ce ne soit pas évident de fermer les frontières hermétiquement.

Stratégie de mitigation

La professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal Roxane Borgès Da Silva rappelle que le Canada a adopté une stratégie de mitigation du virus.

En Australie, par exemple, où l’on a rapidement réussi à contenir la pandémie, on a plutôt opté pour une stratégie d’éradication de la COVID-19.

« Ici, on a décidé de vivre avec le virus [...] alors on aura très certainement une 4e vague à l’automne », explique-t-elle.

« Quelle sera la virulence de la vague ? Ça va dépendre du taux de vaccination de la population et de l’importation d’autres variants par les voyages internationaux. Comme les gens voyagent plus l’été, le gouvernement fédéral aura une décision difficile à prendre [dans les prochains mois]. »

Les nouvelles mesures aux frontières annoncées cette semaine sont arrivées trop tard et sont insuffisantes pour protéger les Canadiens. Sans nouvelles actions, nous risquons de prolonger la troisième vague ou de créer les conditions pour une quatrième. »

– Doug Ford