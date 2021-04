Formule E: domination de Jake Dennis

Amorçant la deuxième épreuve du ePrix de Valence en position de tête, la recrue Jake Dennis a signé sa toute première victoire en Formule E, dimanche en Espagne.

Le Britannique ne disputait qu’une sixième course dans la série, et il l’a dominée d’un bout à l’autre à bord de sa BMW. Il avait profité d’une piste qui s’asséchait pour terminer au sommet la séance qualificative, plus tôt en matinée.

Andre Lotterer (Porsche) et Alex Lynn (Mahindra) ont complété le podium.

La Formule E doit maintenant se rendre à Monaco, où aura lieu la prochaine course, le 8 mai.