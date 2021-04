Le baseball mineur recommence avec prudence

La prudence est de mise en ce début de saison de baseball mineur au Québec.

En temps normal, la plupart des équipes de baseball de la province seraient en camp d’entraînement et pratiqueraient en gymnase, en raison du temps incertain en cette partie de l’année.

Pandémie oblige, certaines formations tentent l’expérience à l’extérieur, comme c’est le cas pour les équipes de la région de la Capitale-Nationale.

Risque de blessure

Habituellement, il y a toujours plus de blessures en début de saison chez les professionnels. Par contre, en 2020, ce phénomène a été constaté sur toute la durée du calendrier écourté du baseball majeur.

Ici, au Québec, certains entraîneurs se demandent si on observera une hausse des blessures chez les jeunes puisque la saison serait assurément différente que lors des années antérieures.

L’avis sur la question des entraîneurs rencontrés est partagé.

«On doit doser l’intensité, on doit doser le volume, mais aussi l’aspect psychologique, l’émotion du jeune qui a été arrêté pendant longtemps. Tout ce qu’il veut, c’est de lancer la balle le plus fort qu’il peut, le plus longtemps possible», mentionne Dominik Walsh, coordonnateur sport-études baseball des Canonniers de Québec.

Rappelons que les jeunes ont dû arrêter leurs sports favoris pendant plusieurs mois en raison de la pandémie.

«En mon observation en général, les joueurs sont blessés plus qu’avant, il y a plus de maux de bras qu’avant, il y a plus de gestion. C’est sûr que les jeunes doivent être en général un peu moins en forme que d’habitude. Donc la première chose à faire en camp d’entraînement, c’est de ramener la forme physique à une base qui est acceptable», observe Marc-Antoine Bérubé, entraîneur à l’Académie de baseball du Canada.

Le mot d’ordre pour ces entraîneurs de baseball est de prendre leur temps pour éviter les blessures chez les jeunes. Une situation qui ne sera pas facile puisque plusieurs jeunes joueurs souhaitent jouer des parties avec leurs amis le plus rapidement possible.