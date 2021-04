Le Canada enverra des équipements médicaux en Inde

Le Canada viendra lui aussi en aide à l’Inde, où la situation de la COVID-19 est hors de contrôle, en envoyant des équipements médicaux.

Après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne, c’est maintenant au tour du Canada d’offrir son soutien au gouvernement indien.

La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Anita Anand a ainsi confirmé dimanche à LCN que des efforts étaient actuellement en train d’être déployés.

«Nous sommes en contact avec l’Inde et le haut-commissaire indien Nadir Patel au sujet d’un certain nombre d’options qui pourraient nous permettre d’apporter notre aide. Nous nous tiendrons prêts à fournir des équipements de protection individuelle, des ventilateurs et tous les articles qui pourraient être utiles au gouvernement», a déclaré la ministre Anand.

Le pays asiatique a fracassé un record mondial en enregistrant près de 350 000 nouveaux cas et environ 2800 décès en 24 heures, dimanche.