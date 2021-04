Le Drakkar au pied du mur

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau se retrouve au pied du mur après avoir subi une défaite de 6-2 aux mains des Foreurs de Val-d’Or, dimanche soir, sur la patinoire du Centre Marcel-Dionne de Drummondville.

Battus 7-2 la veille par ces mêmes rivaux, les Nord-Côtiers ne sont plus qu’à une défaite d’une élimination dans cette série initiale, un trois de cinq.

Inspirés par les arrêts clés de leur gardien de but Lucas Fitzpatrick (37 arrêts), les membres de l’équipage ont été dans le coup pendant près de deux périodes, mais ce ne fut pas suffisant face à des adversaires redoutables.

Beaucoup plus opportunistes en attaque, les Valdoriens ont su profiter de leurs nombreuses occasions et de l’indiscipline de l’ennemi pour inscrire trois buts en six avantages numériques.

De son côté, le Drakkar a touché la cible à deux occasions lors de jeux de puissance, mais la situation a été plus difficile à forces égales. «C’est un gros club, de l’autre côté, avec beaucoup de profondeur. Notre gardien nous a donné une chance, mais les punitions ont fait mal et il faudra être meilleur en désavantage numérique», a reconnu le vétéran de 20 ans Nathaël Roy.

L’entraîneur-chef Jean-François Grégoire a aussi fait allusion à l’indiscipline. «Je l’avais dit avant le début de la série et cela a été un fait marquant. Après 40 minutes de jeu, tout était encore possible, mais c’est devenu plus difficile en troisième période», a avoué le dirigeant, qui a vu son club être limité à seulement 15 lancers.

Malgré un déficit de 0-2 dans la série, le patron derrière le banc refuse de baisser les bras. «Le pire qui pourrait se produire avant le troisième match, c’est de s’avouer vaincus d’avance. Pour nos jeunes joueurs, l’apprentissage continue et ils doivent travailler et donner leur maximum».

En bref

Samuel Poulin (deux fois), Jakob Pelletier, Maxence Guenette, Maxim Cajkovic et l’ex-capitaine du Drakkar Nathan Légaré (son premier point dans la série) ont fait scintiller la lumière rouge dans le triomphe... out comme la veille, le vétéran de 20 ans Brandon Frattaroli a réussi l’autre filet du Drakkar, qui tentera d’éviter le pire mardi soir.