Merci, Laurence Jalbert!

Il faut énormément de courage et de force, pour une personnalité publique qui décide de témoigner de la violence conjugale qu’elle a vécue, comme l’a fait Laurence Jalbert cette semaine.

« De faire en sorte que quelqu’un, quelque part, entende son propre cri du cœur et qu’elle sauve sa vie et celle de ses enfants ! C’est mon seul et unique but ! » a commenté l’artiste sur Facebook, après la publication d’une lettre racontant sa descente aux enfers.

En proie à des crises de panique et d’anxiété, Laurence Jalbert a réalisé récemment qu’elle vivait un choc post-traumatique à la suite de cette relation toxique dont elle s’est sortie il y a quelques années. Elle a contacté SOS violence conjugale, reçoit de l’aide, et va déjà mieux.

Message d’espoir

Alors que se multiplient les féminicides au Québec, en cette période de pandémie, une telle sortie présente en effet le potentiel d’inciter d’autres victimes à s’extirper du cercle vicieux de la violence, qu’elle soit physique ou psychologique.

Le témoignage de l’artiste, « femme de caractère qui s’est construite d’elle-même ou presque », met également en lumière le fait que ça peut arriver à n’importe qui. Et que les difficultés que doivent surmonter ces victimes pour s’en sortir sont immenses, mais qu’il existe des solutions et qu’il est possible d’en guérir.

Parcours du combattant

Ces mêmes difficultés ressortent des témoignages recueillis dans le cadre du dossier racontant le combat de femmes violentées, publié hier.

Lorsqu’elles décident de porter plainte, les victimes subissent un véritable parcours du combattant. Quand elles ont des enfants avec l’homme violent, c’est carrément l’enfer, avec les questions de garde partagée et la crainte perpétuelle qu’il s’en prenne à eux.

Le reportage dénote enfin le manque de ressources, malgré les annonces récentes du gouvernement pour lutter contre la violence conjugale. L’aide est insuffisante, et les ressources peinent à accueillir les victimes, trop nombreuses. Clairement, il faut réfléchir et faire encore plus.