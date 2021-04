On célèbre en couleurs aux Oscars

La logistique entourant la production de la 93e cérémonie des Oscars, le premier événement du genre en présentiel en plus d’un an, a dû être colossale, mais le pari a été relevé. Nous étions de retour aux beaux jours des tapis rouges de pré-gala ! Et pour ce semblant de normalité, les organisateurs de la grande soirée du cinéma ont choisi les couleurs vives, tout comme les quelques invités en présentiel au Théâtre Dolby de Los Angeles.

Parmi les tenues multicolores, on retient les robes bustiers au décolleté plongeant, les créations aux épaules surdimensionnées et les découpes au ventre ; sans oublier, pour certaines, un réel et palpable plaisir de s’être mises belles pour l’occasion !

