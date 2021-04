Santé Canada défend son approvisionnement en vaccins d'AstraZeneca

Tous les vaccins d’AstraZeneca administrés aux Canadiens sont «sûrs et de grande qualité», a tenu à rassurer Santé Canada dimanche, après qu’une usine américaine qui a fourni au pays 1,5 million de doses se fut retrouvée au cœur d’une controverse.

L’usine Emergent BioSolutions, à Baltimore, dans l’État du Maryland, aurait eu des problèmes avec le contrôle de la qualité de ses produits.

Le gouvernement du Canada a assuré, dimanche, que tous les vaccins qu’il avait reçus de cette installation répondaient aux exigences.

«Le Ministère a examiné les résultats des essais de tous les lots de vaccins qui sont arrivés au Canada, ainsi que les étapes de contrôle de la qualité de l'entreprise mises en œuvre tout au long du processus de fabrication, afin d'atténuer les risques de contamination», a déclaré Santé Canada par voie de communiqué.

Une première controverse concernant l’approvisionnement en vaccins avait éclaté en mars à l’usine de Baltimore. Une contamination croisée avait alors ruiné 15 millions de doses du produit de Johnson & Johnson.

Production sur pause

La Food and Drug Administration aux États-Unis a publié, mercredi, un rapport décrivant un certain nombre de problèmes liés à cet établissement et qui pourraient potentiellement affecter la qualité des produits fabriqués.

La société biopharmaceutique avait déjà convenu, avec l'agence, d'arrêter la production jusqu'à ce que les problèmes soient résolus, a rapporté le National Post.

Santé Canada assure également que les vaccins Johnson & Johnson qui doivent entrer au pays cette semaine ne proviennent pas de cette installation.

«Santé Canada continue de travailler avec la FDA et d'examiner plus en détail le rapport pour déterminer si d'autres mesures sont nécessaires pour protéger la sécurité de l'approvisionnement futur du Canada en vaccins provenant de cette installation», a précisé le gouvernement.

– Avec l’Agence QMI