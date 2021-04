«Star Académie»: le grand soir pour les candidates

C’est déjà le moment du dernier sprint à «Star Académie»! Dimanche, l’avant-dernier variété sera celui de la demi-finale féminine. Rosalie Ayotte, Queenie Clément et Lunou Zucchini chanteront, peut-être pour une ultime fois, afin d’obtenir leur billet aller simple pour la grande finale du 2 mai.

À nouveau, seuls les téléspectateurs auront droit de vote pour sélectionner la candidate qui fera contrepoids au finaliste masculin William Cloutier à la ligne d’arrivée. Qui choisirez-vous? Avant l’importante annonce à la fin de la soirée, les invités Marjo, Francis Cabrel (présent virtuellement), Alexandra Stréliski, Qualité Motel et Valaire, ainsi que Les sœurs Boulay offriront un spectacle étincelant avec les quatre académiciens toujours de la partie. Le tour de chant s’annonce relevé!

Voici les impressions des trois jeunes femmes finalistes à quelques heures de l’instant crucial. Le public pourra voter pour protéger une candidate de l’élimination ce soir, à 19 h, à TVA.

Rosalie Ayotte

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’Académie?

«Je vais chanter "L’amitié", de Françoise Hardy. C’est différent des chansons plus tristes que j’ai l’habitude de faire, et c’est selon moi l’un des plus beaux textes jamais écrits.»

Si l’aventure se termine pour toi dimanche, qu’aimerais-tu dire aux professeurs et à l’équipe de «Star Académie» pour les remercier?

«Merci d’avoir accueilli des auteurs-compositeurs-interprètes comme moi, et d’avoir laissé place à la diversité dans un cadre si important, si majeur. Il était temps, et ça fait du bien! Merci de m’avoir fait grandir et permis d’être une meilleure personne.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«Rendus à ce stade-ci, votez pour l’interprétation qui vous fait le plus plaisir, qui vous fait du bien, que ça soit la mienne ou celles des autres filles. Je pense que c’est vraiment important d’y aller avec votre cœur.»

Queenie Clément

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’Académie?

«Je vais chanter "I Am Changing", de Jennifer Hudson. C’est une chanson qui n’est pas facile à chanter, mais le message de décider de laisser derrière des choses qui nous brisent, ou des erreurs commises, pour un meilleur avenir, c’est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi, et je suis sûre que ça va résonner aussi pour le public.»

Si l’aventure se termine pour toi dimanche, qu’aimerais-tu dire aux professeurs et à l’équipe de «Star Académie» pour les remercier?

«J’espère que l’aventure ne se terminera pas, mais si ça arrive, j’aimerais terminer les chansons que j’ai commencé à écrire pour chaque professeur, ici, à l’Académie. À propos de l’équipe de "Star Académie", je les apprécie tellement, ils sont devenus comme ma deuxième famille pour toujours. Les remerciements, c’est quelque chose que je vais planifier pour chaque personne individuellement.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«J’aimerais continuer l’aventure en finale, parce que je veux être une chanteuse qui représente le Québec de la communauté francophone et anglophone. Merci (de me laisser) être la première femme noire à se rendre en finale. J’ai confiance que j’ai la motivation et le talent, humblement, pour encourager le public à voter pour moi.»

Lunou Zucchini

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’Académie?

«Je vais chanter "De la main gauche", de Danielle Messia, parce que c’est une grande chanson qui me touche beaucoup, autant par sa mélodie que son texte. J’avais envie de me prêter au jeu.»

Si l’aventure se termine pour toi dimanche, qu’aimerais-tu dire aux professeurs et à l’équipe de «Star Académie» pour les remercier?

«Je ne pense pas qu’il y ait un merci assez gros pour les remercier de cette expérience, de toutes les opportunités qu’on a eues, la bienveillance dans l’équipe, le respect, tout l’amour qu’on reçoit... Ce sont des moments inoubliables qui vont rester dans nos mémoires pour toute la vie! Ça sera vraiment de beaux souvenirs. Alors je ne pense pas qu’il y ait de merci assez gros pour l’équipe de "Star Académie"!»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«Je pense que le public va faire le bon choix. Je dirais au public de voter avec son cœur et d’y aller avec ce qui lui parle le plus, dimanche. Il aura droit à trois beaux numéros, et il verra ce que son petit cœur lui dit de faire!»