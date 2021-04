«Star Académie» reviendra l’an prochain

Star Académie sera de retour à TVA à l’hiver 2022.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, en a fait l’annonce au variété de dimanche, alors qu’avait lieu la demi-finale des filles, à une semaine de la grande finale.

«Devant le franc succès remporté par la présente édition, c’est avec enthousiasme que Star Académie, dont les droits de distribution internationale sont détenus par Banijay Rights, s’engage à continuer de faire rayonner le talent et la jeunesse d’ici», ont laissé savoir TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes dimanche.

«Les derniers mois ont permis de découvrir des auteurs-compositeurs et des interprètes formidables, qui sont le visage de la riche diversité musicale et culturelle du Québec d’aujourd’hui. Parce qu’il n’y a rien de plus beau que de voir des gens réaliser leurs rêves, Star Académie continuera de les illuminer!»

Soutenant que Star Académie s’inscrit parfaitement dans son ADN, Québecor a expliqué que l’émission a réussi, cette année, à rejoindre un large public, partout au Québec et sur toutes ses plateformes, et offert une vitrine exceptionnelle au rayonnement de la culture québécoise, notamment grâce à la diffusion des variétés et des quotidiennes à TVA et TVA+, aux accès exclusifs en direct de l’académie aux clients Mobilité et Hélix Télé de Vidéotron (dont le Tout petit talk-show de Star Académie), aux listes de lecture et prestations des académiciens sur QUB musique, aux balados et entrevues sur QUB radio, aux reportages sur Star Académie dans Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et les magazines de TVA Publications et aux albums Les sessions de Waterloo (EP) et Star Académie 2021 parus chez Musicor.

Tous les détails entourant la tournée d’auditions de la mouture 2022 de Star Académie, qui sera la septième au total, seront annoncés dans les prochaines semaines.