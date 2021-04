Plongeon: Benfeito et Mckay confiantes de se qualifier pour les JO

Les plongeuses Meaghan Benfeito et Caeli Mckay joueront gros à compter de samedi alors que se mettra en branle la Coupe du monde à Tokyo, dernier événement donnant accès aux Jeux olympiques.

Excitée de reprendre le collier après une si longue attente, Meaghan Benfeito est pleinement consciente de la tâche qui l’attend dans la piscine olympique à l’épreuve du 10 m synchro. En compagnie de Mckay, elle doit terminer parmi les quatre premières équipes à l’exception des pays déjà qualifiés pour obtenir la précieuse entrée pour le Canada.

Malgré la pression et la situation qui n’est pas idéale, Benfeito ne se retrouve pas dans l’inconnu.

« En 2012 avec Roseline [Filion], nous avions terminé au 2e rang lors de l’événement test à Londres après avoir terminé en 7e place du championnat mondial 2011, a-t-elle raconté avant de s’envoler pour le Japon. Je ne suis pas dans l’inconnu et j’ai déjà vécu cette situation. Nous avons besoin de travailler pour obtenir quelque chose. »

« Notre 4e position au mondial 2019 à 0,81 point du podium qui aurait confirmé notre présence aux Jeux olympiques fait mal et prolonge le stress, mais c’est mieux d’avoir eu ce défi, de poursuivre la double médaillée de bronze des Jeux de Rio en 2016, qui est aussi montée sur la troisième marche du podium en synchro à Londres. Parce qu’on voulait s’améliorer, on n’a pas pris les choses à la légère. On a travaillé encore plus fort. »

Première pour McKay

Si Benfeito connaît le tabac pour avoir vécu le même cheminement en 2012, il en va autrement pour Mckay qui vise une première participation aux Jeux. « C’est certain que Caeli va être stressée et c’était le cas lors de notre dernier entraînement avant notre départ, mais j’ai confiance en elle. Notre dernier entraînement a été très, très bon. »

Médaillées du dernier mondial, la Chine, la Malaisie et les États-Unis ont déjà leur laissez-passer en poche pour les Jeux, tout comme le Japon. Quatre autres pays confirmeront leur participation dans les prochains jours à la Coupe du monde. « Les quatre premières équipes après les quatre pays déjà qualifiés confirmeront leur présence aux Jeux, mais on vise le podium pareil, a souligné Benfeito. On serait moins stressé si on termine sur le podium et ça serait bon pour la confiance. »

Travail d’équipe

Partenaires depuis 2017, Benfeito et Mckay ont tout mis en place pour atteindre leur objectif. « Depuis cinq semaines, on s’entraîne en synchro trois fois par semaine, ce qu’on ne fait pas habituellement, a-t-elle expliqué. La priorité est le synchro et on veut absolument ouvrir la place pour le Canada. »

Mckay assure que le duo est prêt. « Nous avons travaillé très fort pour être prêtes pour la Coupe du monde, a-t-elle indiqué. Ce fut une bonne expérience de disputer une compétition virtuelle contre la Grande-Bretagne. On a renoué avec la compétition internationale et on a pu se mettre de la pression sur les épaules. Pour la Coupe du monde, nos objectifs sont élevés et on vise une médaille. »

Malgré les nombreuses embûches qui ont parsemé jusqu’ici le chemin la menant aux Jeux de Tokyo, Benfeito estime qu’elle a atteint le niveau souhaité.

« Grâce à toute l’équipe qui m’entoure, je suis en forme, en santé, et j’ai la tête à la bonne place, a-t-elle affirmé. On m’a laissée parler, pleurer et me reposer quand j’en avais besoin. L’équipe de l’INS a été incroyable. Mon entraîneur Arturo Miranda m’a donné le temps dont j’avais besoin quand c’était nécessaire, sans me forcer. Il m’a laissée gérer mes émotions et je revenais plus forte. »

« Arturo est exigeant et me pousse, mais il a un côté compréhensif, d’ajouter Benfeito. Tous les athlètes m’ont aidée. Les trois mois à l’écart en raison de la pandémie ont fait mal, mais notre capacité de s’adapter a permis d’être où je suis actuellement. »

En plus de la fermeture de l’INS le printemps dernier et l’annulation des compétitions, Benfeito a dû composer avec l’incendie qui a complètement détruit son condo et celui de son conjoint Alexandre Dupuis, le 28 janvier dernier.