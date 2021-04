COVID-19: la situation sanitaire suivie de près dans la Manicouagan

Les autorités de la Côte-Nord continuent de suivre de près la situation sanitaire dans la Manicouagan, encore touchée par plusieurs éclosions de COVID-19.

La vague de contamination ne semblant pas prête de s’essouffler dans la MRC, les élus locaux ont donc pressé la population de ne pas baisser la garde et de continuer de respecter les mesures sanitaires.

Près de 20 nouveaux cas se sont ainsi ajoutés au bilan de la Manicouagan lors de la dernière fin de semaine, portant le total régional à 69 cas actifs, selon le CISSS Côte-Nord.

La MRC de la Manicouagan est aux prises avec une éclosion majeure depuis la mi-avril à l’école primaire Bois-du-Nord, à Baie-Comeau.

Et les autorités de la santé de la Côte-Nord devraient d’ailleurs faire le point sur la situation mardi, pour déterminer si la région risque de passer en zone rouge.

«Ça m’affecte, parce qu’il y a quand même une crainte. On était en jaune, on est maintenant en orange, c’est possible qu’on devienne en rouge. C’est la crainte d’un peu tout le monde. Vraiment, c’est décevant», a souligné le préfet Marcel Furlong.

«En fin de semaine, j’ai constaté malheureusement qu’il y avait des gens en attroupement dans les parcs qui se rapprochait de très très près. Je voudrais dire aux gens de respecter davantage les règles de deux mètres, ou de porter un masque quand ce n’est pas possible, parce qu’on est dans une période d’éclosion importante ici à Baie-Comeau», a également martelé le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny.

Jusqu’à présent, 50 % de la population âgée de 18 ans et plus a reçu au moins une première dose de vaccin selon les autorités médicales, un taux bien supérieur à la moyenne provinciale de 33 %.