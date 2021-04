COVID: Facebook retire la page d'un parlementaire à l'origine de désinformations

Sydney | Facebook a supprimé la page d'un parlementaire australien, Craig Kelly qui, à plusieurs reprises, a répandu de fausses informations sur la pandémie de COVID-19, a annoncé lundi le géant américain des réseaux sociaux.

Certaines publications de M. Kelly ont déjà été bloquées par la plateforme et il avait été contraint de quitter le parti Libéral à la suite de déclarations controversées concernant l'innocuité des vaccins, les mesures de confinement et la promotion de traitements non scientifiquement prouvés du coronavirus.

Facebook a indiqué avoir supprimé de manière définitive la page très consultée de cet élu pour avoir à plusieurs reprises «enfreint» ses règles.

«Nous ne permettons à personne, y compris les élus, de partager de fausses informations sur la COVID-19 (...) ou au sujet des vaccins contre le coronavirus qui ont été démenties par des experts en santé publique», a déclaré un porte-parole de la plateforme dans un communiqué.

En 2020, ses vidéos publiées sur son compte Facebook ont été vues six millions de fois et ses publications ont suscité quelque cinq millions de réactions, selon l'outil d'analyse des réseaux sociaux CrowdTangle.

Sur la chaîne australienne ABC, M. Kelly, qui remet également en cause le changement climatique, a comparé cette décision à de la «censure».

«L'idée qu'ils promeuvent toute la vérité est absolument scandaleuse», a-t-il déclaré.

Avant d'être supprimée, un avertissement apparaissait sur la page Facebook de M. Kelly, faisant état d'un risque de désinformation concernant la COVID-19 et plusieurs de ses publications avaient été supprimées.

En févier, M. Kelly avait quitté le parti Libéral après avoir été convoqué par le premier ministre, lui-même issu de ce parti, au sujet de ses prises de positions publiques.

M. Kelly siège désormais au Parlement en tant que membre indépendant.