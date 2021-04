Dernier droit

Alain Côté, président, NAPA Pièces d’auto Alain Côté et ancien joueur des Nordiques de Québec, Mathieu Côté, directeur général, NAPA Pièces d’auto Alain Côté, et Jean-Philippe Côté, directeur du développement des joueurs du Lightning de Tampa Bay (photos), qui avaient accepté la coprésidence d’honneur de l’Évènement gastronomique 2021 (qui remplace cette année le Buffet gastronomique) des Œuvres Jean Lafrance, me rappellent que c’est votre dernière chance cette semaine (jusqu’au 1er mai) de venir en aide à l’organisme et soutenir la cause en achetant une boîte gastronomique. Au montant de 200 $, la boîte comprend plusieurs produits du terroir provenant du Grand Marché de Québec d’une valeur de 400 $ et vous courrez la chance de gagner plusieurs prix. Renseignements sur les Œuvres Jean Lafrance et la boîte gastronomique au https://www.lesoeuvresjeanlafrance.ca.

La Cantina

Photos courtoisie

Ariane Robitaille et Carolina Barona Escobar, copropriétaires du Tequila Lounge, du 643, rue Saint-Joseph Est, à Québec, restaurant né en 2015, viennent d’ouvrir La Cantina, une cuisine de rue typiquement mexicaine, à la fois relevée et adaptée aux papilles des Québécois. C’est un retour aux sources pour les deux femmes qui avait ouvert une première cantine de rue, il y a quelques années, dans la ville de Mexico. Ouverte du vendredi au dimanche, entre 12 h et 19 h, La Cantina propose des banderillas (pogos mexicains), des boîtes à pizza remplies de décadents tacos, des churros puffs nappés de coulis au chocolat et au dulce de leche, des micheladas et des mocktails rafraîchissants. Les nombreux passants, profitant du beau temps sur la rue Saint-Joseph, pourront ainsi s’arrêter à la fenêtre du Tequila Lounge pour commander un repas de type « finger food » à déguster dans les rues et les parcs avoisinants en attendant l’assouplissement des mesures sanitaires. Sur la photo de gauche à droite : Ariane Robitaille et Carolina Barona Escobar, propriétaires du Tequila Lounge.

Pas d’autre mandat

Photo courtoisie

Dans un long texte paru récemment sur sa page Facebook, Michel Beaulieu (photo) a annoncé avec beaucoup d’émotion qu’après huit ans à la mairie de Lac-Beauport, il ne sera pas candidat à l’élection du 7 novembre 2021 ne sollicitant donc pas de 3e mandat. Se disant plus que fier de ses réalisations, il en a profité pour remercier les citoyennes et citoyens de Lac-Beauport pour leur confiance et exprimer sa reconnaissance envers les conseillères et conseillers municipaux pour leur engagement indéfectible et leur soutien au cours de ces deux mandats. Celui qui partira avec le sentiment du devoir accompli, entend demeurer un citoyen actif et engagé dans sa communauté pour qu’elle ne cesse de s’épanouir. Il n’a pas toutefois précisé ses futurs projets.

En souvenir

Photos courtoisie

Le 26 avril 1986. Une explosion détruisait l’un des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) en service depuis 1977. 135 000 personnes habitant dans une zone de 30 kilomètres autour de Tchernobyl furent évacuées. 15 000 personnes mourront dans les mois qui suivront et les retombées radioactives affecteront la majeure partie de l’Europe.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

