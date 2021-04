Feu vert à trois courses sprint le samedi en F1

La Formule 1 a adopté lundi un nouveau format de courses sprint qui, à trois reprises cette saison, remplaceront les séances de qualifications tenues le samedi.

Sans surprise, le vote tenu lors d’une réunion de la Commission F1 a été unanime. Il reste à savoir quelles seront les trois destinations... chanceuses, ce que le communiqué n’a pas confirmé.

En raison de la pandémie et de la situation qui prévaut dans chaque pays visité, d’autres changements au calendrier pourraient survenir.

Mais selon toute vraisemblance, c’est au Grand Prix de Grande-Bretagne (à Silverstone, le 17 juillet) que cette nouvelle programmation serait inaugurée. L’Italie (11 septembre) et le Brésil (6 novembre) sont les deux autres escales visées.

À l’origine, le Canada devait être la première épreuve à préconiser ce format, ce que son promoteur, François Dumontier, n’a jamais nié, mais le statut précaire de l’événement cette année a forcé les dirigeants de la F1 à trouver un nouvel endroit.

L’entente doit franchir une dernière étape, celle d’être entérinée par le Conseil mondial de la Fédération internationale de l’automobile, le 9 juillet. Ce qui ne serait qu’une formalité.

Pour raviver le spectacle

« Ces épreuves plus courtes du samedi ne sont pas destinées à cannibaliser l’intérêt de l’épreuve principale du dimanche, s’est défendu le directeur sportif de la F1, Ross Brawn. Nous voulons raviver le spectacle pour les amateurs et les promoteurs en début de week-end. Le vendredi attire surtout les vrais passionnés de F1, a renchéri Brawn. Maintenant, ça devrait changer, car il y aura un enjeu. »

Cet enjeu, c’est la présentation d’une séance de qualifications le vendredi après-midi en prévision de la course sprint du lendemain. Voici d’ailleurs l’horaire type d’une fin de semaine avec une course sprint le samedi :

Vendredi : une séance d’essais libres de 60 minutes en matinée avec deux trains de pneus au choix, et une séance de qualifications normale en après-midi (avec cinq jeux de pneus tendres seulement) qui déterminera la grille de départ de l’épreuve sprint de samedi.

Samedi : une séance d’essais libres de 60 minutes le matin avec un jeu de pneus au choix, suivie de la course sprint de 100 kilomètres avec deux trains de pneus au choix.

Points pour le trio de tête

Le résultat de la course servira à former la grille de départ du Grand Prix du dimanche. Seuls les trois premiers de la course sprint du samedi se verront octroyer des points. Trois au gagnant, deux au deuxième et un au troisième.

La distance (environ 305 km) de la course du dimanche ne changera pas, ni la répartition actuelle des points. Les pilotes auront droit aux deux trains de pneus restants.

Selon l’Agence QMI, le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, croit qu’il fera une annonce cette semaine concernant le Grand Prix du Canada, dont l’épreuve montréalaise prévue du 11 au 13 juin est toujours incertaine en raison de la COVID-19.