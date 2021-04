Gala Québec Cinéma : La déesse des mouches à feu en tête des nominations

Le film La déesse des mouches à feu domine les nominations en vue de la 22e édition du Gala Québec Cinéma qui se tiendra le 6 juin prochain. Le drame de la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette est en lice pour 15 prix dont ceux du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.

Les films Le Club Vinland de Benoit Pilon et Souterrain de Sophie Dupuis suivent de près avec chacun 13 mentions. Mon année Salinger de Philippe Falardeau et le thriller anglophone Suspect numéro un de Daniel Roby font aussi belle figure avec onze et dix nominations respectivement.

Le Club Vinland, La déesse des mouches à feu, Mon année Salinger, Nadia, Butterfly et Souterrain se disputeront le prix Iris du meilleur film. Ce sont sensiblement les mêmes longs métrages – en plus de Suspect numéro un – qui sont en lice pour les prix de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.

En cette année particulière, 16 longs métrages (plutôt que cinq) seront en lice pour le Prix du public.

Québec Cinéma a aussi annoncé lundi que l’Iris Hommage sera remis à la compagnie de production ACPAV qui a célébré cette année son 50e anniversaire.

La 22e édition du Gala Québec Cinéma aura lieu le 6 juin à 20 h sur les ondes d’Ici Radio-Canada Télé. C’est la comédienne Geneviève Schmidt qui sera à la barre de la cérémonie. Didier Lucien animera quant à lui le Gala Artisans Québec Cinéma, le 3 juin.

Les principaux finalistes :

MEILLEUR FILM

Le Club Vinland

La déesse des mouches à feu

Mon année Salinger

Souterrain

MEILLEUR PREMIER FILM

Félix et le trésor de Morgäa

Jusqu’au déclin

Vacarme

MEILLEURE RÉALISATION

Anaïs Barbeau-Lavalette – La déesse des mouches à feu

Sophie Dupuis – Souterrain

Philippe Falardeau – Mon année Salinger

Benoit Pilon – Le Club Vinland

Daniel Roby – Suspect numéro un

MEILLEUR SCÉNARIO

Normand Bergeron, Benoit Pilon, Marc Robitaille – Le Club Vinland

Sophie Dupuis – Souterrain

Philippe Falardeau – Mon année Salinger

Catherine Léger – La déesse des mouches à feu

Daniel Roby – Suspect numéro un

MEILLEURE INTERPRÉTATION FÉMININE – PREMIER RÔLE

Émilie Bierre – Les Nôtres

Marie-Evelyne Lessard – Jusqu’au déclin

Margaret Qualley – Mon année Salinger

Sarah Sutherland – Comme une maison en feu

Karelle Tremblay – Mort d’un séducteur

MEILLEURE INTERPRÉTATION MASCULINE - PREMIER RÔLE

Réal Bossé – Jusqu’au déclin

Paul Doucet – Les Nôtres

Patrick Hivon – Mont Foster

Antoine Olivier Pilon – Suspect numéro un

Sébastien Ricard – Le Club Vinland

MEILLEURE INTERPRÉTATION FÉMININE - RÔLE DE SOUTIEN

Sophie Desmarais – Vacarme

Marianne Farley – Les Nôtres

Éléonore Loiselle – La déesse des mouches à feu

Caroline Néron – La déesse des mouches à feu

Sigourney Weaver – Mon année Salinger

MEILLEURE INTERPRÉTATION MASCULINE - RÔLE DE SOUTIEN

Normand D’Amour – La déesse des mouches à feu

Rémy Girard – Le Club Vinland

James Hyndman – Souterrain

Robin L’Houmeau – La déesse des mouches à feu

Théodore Pellerin (Julien) – Souterrain

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE

Kelly Depeault – La déesse des mouches à feu

Jasmine Lemée – Mon cirque à moi

Rosalie Pépin – Vacarme

Joakim Robillard – Souterrain

Arnaud Vachon – Le Club Vinland