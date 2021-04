Jeux olympiques: les efforts du comité Québec 2030 sont nuisibles, selon le COC

Le Comité olympique canadien (COC) désapprouve la campagne d’un groupe de gens d’affaires de Québec qui souhaite amener les Jeux d’hiver de 2030 à Québec et estime même que les affirmations de son fondateur risquent de nuire à une candidature future de la ville.

C’est ce qu’a écrit le 23 avril 2021 le vice-président aux relations internationales et affaires publiques du COC, Andrew Baker, dans une lettre adressée au maire Régis Labeaume.

C’est le cabinet du maire de Québec lui-même qui a diffusé le contenu de cette lettre, avec deux autres missives que le COC a fait parvenir dans les derniers mois au fondateur du comité Québec 2030, Mark Charest, lesquelles indiquent noir sur blanc que les «conditions idéales» ne sont pas réunies pour que se concrétise le projet de ce dernier.

M. Labeaume a à de multiples reprises démontrer son désintérêt total pour ce projet en faisant valoir entre autres que l’état des finances publiques ne le permet pas.

«Nous avons clairement indiqué à M. Charest, et ce, à au moins trois occasions distinctes, que nous n’approuvons pas les efforts unilatéraux du groupe [Québec 2030] [...] De plus, ses affirmations pourraient nuire à d’autres efforts de candidature, notamment une future candidature de Québec, puisqu’elles créent de la confusion et un doute à propos du processus», peut-on lire dans la lettre adressée au maire.

M. Baker enchaine en faisant valoir «[qu’]il est primordial pour toute candidature réussie que le public canadien voie que le COC et les villes hôtes potentielles sont organisés, qu’ils travaillent en collaboration et qu’ils ont des plans bien définis».

Dans une autre lettre datée du 26 février dernier transmise à M. Charest, le chef de la direction du COC, David Shoemaker, indique que les priorités actuelles du Canada, en raison de la pandémie, ne sont pas propices à la réflexion concernant la tenue de Jeux olympiques dans la décennie 2030 et que, quand celle-ci reprendra, «Vancouver sera la seule option envisagée».

Malgré ces mises en garde, le comité Québec 2030 est allé de l’avant le 22 avril dernier avec le lancement de sa campagne de mobilisation dans le cadre d’une conférence de presse numérique. Celui-ci soutient avoir recueilli l’appui de plus de 562 chefs d’entreprises

de la province de Québec ainsi que 29 d’athlètes.

