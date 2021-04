Le Bloc québécois ne soutient pas le budget fédéral

Le Bloc québécois a indiqué lundi que tous les membres de son caucus avaient voté contre le budget fédéral du premier ministre Justin Trudeau.

Selon le chef de la formation, Yves-François Blanchet, le plan gouvernemental ne s’attaque pas suffisamment aux problèmes des aînés et du réseau de la santé.

L’appui du NPD permettra toutefois aux libéraux de faire adopter le nouveau budget, notamment grâce à ce que le Bloc a qualifié «d’épée de Damoclès électorale».

«Justin Trudeau a brandi la menace d’élections pour faire adopter un budget qui abandonne les aînés et la santé. En pleine troisième vague, il s’agit d’une manœuvre cynique», a mentionné par voie de communiqué M. Blanchet.

«Le Bloc québécois, quant à lui, n’a pas voté pour ou contre la tenue d’une élection, a-t-il poursuivi. Nous nous sommes positionnés sur un budget et celui-ci ne méritait pas notre appui puisqu’il laisse tomber les 65 ans et plus ainsi que le personnel soignant qui espérait des moyens financiers pour obtenir du renfort.»