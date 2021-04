Le variant Robert

Hier, une chroniqueuse de La Presse suggérait (le plus sérieusement du monde) que l’on utilise des prénoms pour identifier les différents variants de la COVID afin d’éviter de stigmatiser certains groupes.

Au lieu du variant « en i », par exemple, on aurait le variant Sylvie ou le variant Olivier.

Comme pour les ouragans.

DES PRÉNOMS DE SOUCHE

J’aimerais tout d’abord remercier cette journaliste. Ça faisait longtemps que je n’avais pas ri autant en lisant un texte.

Non, c’est vrai, rien de mieux qu’un bon fou rire de cinq minutes pour commencer la journée.

J’aimerais rappeler à madame la bien-pensante que le Indian Express, le New Indian Express, le Times of India et le Hindustan Times, des journaux indiens édités par des Indiens, publiés par des Indiens, écrits par des Indiens et s’adressant à des Indiens vivant en Inde, utilisent le terme « Indian Variant ».

Savez-vous pourquoi ?

Parce que ce variant vient de l’Inde !

Si ce variant venait des Îles-de-la-Madeleine, on l’appellerait le « variant madelinot ».

Deuxio : c’est bien beau, utiliser des prénoms, mais si ce sont des prénoms à consonance étrangère, ne risque-t-on pas de souffler sur les braises de l’intolérance ?

Vous savez comment sont les Québécois : tellement racistes, tellement xénophobes !

Il suffirait qu’on appelle un variant « Pedro » pour que les Québécois prennent un bâton de baseball et se mettent à courir après tous les Mexicains de la province.

Et si l’on choisissait un prénom de fille, ça serait sexiste.

Ma suggestion : on devrait utiliser seulement des prénoms de mâles québécois de souche de plus de 50 ans.

Richard, Benoît, Roger, Sylvain.

Comme ça, même s’ils se font taper dessus, on s’en fout.

Un boomer de moins !

JOURNALISTES : CENSUREZ !

Mais j’y pense...

Justin Trudeau vient de fermer les frontières aux avions en provenance de l’Inde.

Mais ça risque de stigmatiser le pays, ça ! On est en train de dire que les gens qui viennent de l’Inde représentent une menace pour notre santé !

Hmmmm... On devrait dire : « On ferme les frontières aux vols provenant du pays XVL-52-B ».

Ça serait mieux, non ?

Comme ça, on n’exciterait pas les racistes qui pullulent au Québec...

On est rendu là, maintenant.

Au lieu de transmettre les faits, les journalistes doivent cacher des informations. Les travestir. Parler en code.

Se censurer. Pour « protéger » tel et tel groupe contre la pandémie de racisme systémique qui est en train de gangréner le Québec.

Tiens, l’autre jour, on lisait que « 350 personnes s’étaient rassemblées dans un lieu de culte ».

Quel lieu ? Quel culte ?

On ne l’a pas dit. Pour éviter de « stigmatiser » un groupe.

Cela dit... en écrivant « lieu de culte », ne risque-t-on pas de stigmatiser les croyants ?

On aurait dû écrire « 350 personnes se sont rassemblées dans un lieu », c’est tout.

Non, mais tant qu’à censurer, censurons ! Allons-y all the way !

UN BEAU DODO

Ma suggestion : on devrait arrêter de publier des photos dans les textes concernant les faits divers.

Ne plus nommer les restaurants qui ont reçu des amendes pour non-respect des règles sanitaires.

Cesser de parler de « mafia russe » ou de « mafia italienne ».

Et chaque journal devrait embaucher un responsable de la censure.

Ça vous va, madame la chroniqueuse de La Presse ?

Vous dormirez mieux ainsi ?