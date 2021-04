L’Échappée perd Bianca Gervais?

La disparition de Marie-Louise tiendra le public de L’Échappée en haleine cet été. Le retour de l’enquêteuse à Sainte-Alice-de-Rimouski paraît plus qu’incertain... surtout quand on regarde l’agenda de Bianca Gervais.

(Avertissement : si vous n’avez pas encore regardé la finale de L’Échappée, stoppez votre lecture immédiatement.)

Disparue dans l’épisode précédent, l’enquêteuse est demeurée introuvable lundi soir. Repéré au bord du chemin, son téléphone ne laisse rien présager de bon, tout comme les résultats d’analyse, qui confirment que c’est bel et bien son sang qu’on a retrouvé en forêt.

Certains indices n’ayant aucun lien avec l’histoire semblent également soutenir la thèse du décès (aux mains de Gérard Chaput ?).

La semaine dernière, TVA annonçait que Bianca Gervais avait décroché un rôle dans Les moments parfaits, sa nouvelle série annuelle. Avec Format familial et Escouade 99, qui reviennent respectivement à Télé-Québec et sur Club illico, la comédienne aura-t-elle du temps pour L’Échappée ? Difficile à dire.

Une chose est sûre : l’auteure, Mylène Chollet, ne fera pas languir les fans inutilement l’automne prochain. « L’action reprend deux mois plus tard, révèle-t-elle. Vous allez savoir assez vite ce qui est arrivé. »

Des moments plus doux

Hormis le mystère entourant ce possible enlèvement, la finale de L’Échappée a apporté des réponses à plusieurs questions qui restaient en suspens. Par exemple, la mère biologique de Marie-Louise n’est nulle autre que Gisèle Bayeur (Chantal Fontaine). De plus, aucune accusation ne sera portée contre Robin (Jean-François Nadeau), puisque Sandrine (Marie-Ève Perron) a décidé de pardonner.

Mylène Chollet

« Malgré la conclusion dramatique, il y a beaucoup de douceur dans cet épisode, souligne Mylène Chollet. Je suis aussi très fière de l’évolution du personnage de Manu [Sam-Éloi Girard]. Il était haïssable en début de saison, mais au fil des épisodes, c’est devenu un coup de cœur des téléspectateurs. »

Quant à Jean-Simon (Steve Gagnon), il n’est pas près de partir, nous confirme l’auteure.

Enfin, tout indique que Noémie (Anick Lemay) retrouvera son poste au centre pour jeunes contrevenants, qui couvrira un territoire encore plus large la saison prochaine.

« L’Échappée recevra encore plus de jeunes, incluant des filles, indique Mylène Chollet. Ça risque de créer de nouvelles flammèches. »

« Une course à obstacles »

Cette 5e saison de L’Échappée a conservé une moyenne de 1 042 000 téléspectateurs, une chute d’environ 350 000 par rapport à l’année précédente, selon les données confirmées de Numéris.

Mylène Chollet, qui succédait l’été dernier à Michelle Allen comme auteure principale du feuilleton, s’avoue très satisfaite du travail accompli.

« Je suis fière de ce qu’on a réussi à faire dans un contexte pas possible. À cause du coronavirus, on a écrit, récrit, changé nos plans... C’était sans arrêt. Écrire une annuelle en temps normal, c’est une course à obstacles. Cette année, c’était un 100 mètres haies, mais avec des haies qui apparaissent au dernier moment ! »