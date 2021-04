Les Cataractes acculent l'Océanic au pied du mur

RIMOUSKI | Le capitaine des Cataractes de Shawinigan, Mavrik Bourque, a pris les choses en main avec un tour du chapeau pour mener la formation de la Mauricie à une victoire de 5-2 sur l’Océanic de Rimouski, qui fera face à l’élimination mercredi soir.

Le Russe Vasily Ponomarev a ajouté un doublé pour les vainqueurs. La réplique de l’Océanic est venue d’Adam Raska et de Jabob Mathieu. Xavier Cormier a obtenu deux passes pour la troupe de Serge Beausoleil.

Les Cataractes ont ouvert la marque

Pour la première fois de la série, les Cataractes ont ouvert la marque. Mavrik Bourque a décidé de lancer sur une descente à deux contre un avec Lorenzo Canonica, à la 7e minute de jeu. L’Océanic a répliqué en milieu d’engagement lorsqu’Adam Raska est revenu de l’arrière du filet pour battre de vitesse le gardien Antoine Coulombe. Xavier Cormier et Ludovic Soucy ont été complices.

Muselé lors des deux premiers matchs de la saison, Bourque a inscrit son 2e but du match. Laissé seul devant le filet de l’Océanic, il s’est emparé du retour de Xavier Bourgault pour battre Creed Jones. Les Cats ont porté un dur coup à l’Océanic en doublant leur avance avec 1,1 seconde à faire à la première période. Vasily Ponomarev a battu Jones en revenant de l’arrière du filet.

Autre but en fin de période

Les Cataractes ont dominé la deuxième période, mais ils se sont butés au gardien Creed Jones, qui a réussi plusieurs gros arrêts pour garder les siens à deux buts d’écart. Ses coéquipiers ont réduit l’écart à un but en milieu d’engagement. La recrue de 16 ans Jacob Mathieu a complété les efforts de Cormier et de Raska pour battre Antoine Coulombe avec un lancer dans le haut du filet. L’Océanic a ensuite repris du rythme, mais Jérémie Biakabutuka a cafouillé dans son territoire, et les Cats en ont profité pour inscrire un but avec 10 secondes à faire dans l’engagement médian. Xavier Bourgault a servi toute une passe à Mavrik Bourque, qui a complété son tour du chapeau.

Les Cataractes ont ajouté à leur avance en début de troisième à la faveur d’un avantage numérique sur un tir de grande qualité du Russe Vasily Ponomarev, son 2e du match.

En bref

L'Océanic pouvait compter sur le retour du défenseur Tyson Hinds après une suspension de deux matchs. Mathis Gauthier et Isaac Ménard sont suspendus pour le match de lundi soir pour un 2e combat sur la même séquence de jeu lors du 2e match. Xavier Ducharme était remplacé par Charles-Édouard Grenier, rappelé des Gaulois de Saint-Hyacinthe. L’Océanic fera face à l’élimination mercredi lors du 4e match de la série, présenté à 19h30.