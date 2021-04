Les Oscars de la morale

Est-ce que c’est le rideau bleu avec les p’tites guirlandes qui semblaient sortir de Linen Chest ou du Village des Valeurs ? Est-ce que c’est l’éclairage aveuglant ? Est-ce que c’est le public clairsemé, les discours interminables ou les caméras qui ne savaient pas où donner de la tête ?

Toujours est-il qu’hier soir les Oscars, supposés être la soirée la plus prestigieuse de l’année, avaient plutôt l’air d’une soirée de finissants d’une école de cinéma.

Et désolée, mais une cérémonie de remise de prix qui n’a pas d’animateur attitré, où personne n’insuffle une âme à la soirée, où personne ne lance ne serait-ce qu’une petite pointe aux nominés, ça fait une émission plate qui ne lève pas.

J’ai passé la soirée à m’ennuyer de Ricky Gervais et des Golden Globes.

Pour un gala organisé par l’industrie du divertissement, la soirée manquait singulièrement de divertissement.

Les « Woke-scars »

Tout le long de la soirée, je me demandais si j’assistais à une remise de prix, une célébration de l’excellence... ou à une manifestation politique de soutien à des causes sociales, à un congrès de Québec solidaire USA.

Les mots qui ont été le plus souvent prononcés sont : « Équité, justice sociale, inclusion et militantisme ».

C’est très bien l’équité, la justice sociale, l’inclusion et le militantisme mais... c’est quoi le rapport avec le cinéma ?

Si vous voulez remettre des prix pour compenser des injustices sociales, créez un nouveau gala et appelez ça les « WOKE-SCARS ».

Ce sera clair pour tout le monde : vous êtes là pour privilégier l’idéologie plutôt que les critères cinématographiques.

Mais si vous voulez reconnaître les meilleurs films de l’année, les meilleurs réalisateurs et les meilleurs acteurs, vous devez faire fi du sexe, du genre, de l’origine, de l’histoire misérabiliste personnelle et de la couleur de la peau des gens que vous récompensez.

Ça ne faisait pas deux minutes que les Oscars étaient commencés et déjà on avait droit à un commentaire social sur le verdict dans le meurtre de George Floyd de la part de l’animatrice Regina King. À trois reprises on a souligné les événements de Minneapolis. C’est un verdict crucial pour l’histoire du pays mais, désolée de poser la question, quel est le rapport avec le cinéma ?

Oscars : au nom du Père...

Quand je regarde un film, je n’ai qu’un seul critère pour déterminer s’il est bon ou pas. Est-ce que, une semaine ou un mois plus tard, il me reste encore en tête des images, des répliques, des émotions reliées au film ?

Parmi les films en nomination aux Oscars hier, un seul passe le test : The Father, du réalisateur français Florian Zeller, l’adaptation de sa propre pièce de théâtre, Le Père.

Ça faisait longtemps qu’un film ne m’avait pas bouleversée, chamboulée, ébranlée à ce point. Ce film déchirant sur le naufrage de la vieillesse, porté par un Anthony Hopkins au sommet de sa forme, m’a habitée pendant des semaines. Il y a en particulier une scène (que je ne vous raconterai pas pour ne pas jouer au divulgâcheur) qui me hante et qui me donne des frissons chaque fois que j’y pense. Et j’y pense souvent.

C’est ça, la force du cinéma. Dommage qu’aux Oscars de 2021 on ait si peu parlé... de cinéma.