Procès de Benoit Cardinal : la victime battue à mort

JOLIETTE | La conjointe de Benoit Cardinal a reçu de « multiples » coups au visage, au point où elle avait des bleus sur l’entièreté de sa tête et à l’intérieur du cerveau, a affirmé un pathologiste.

L’image est frappante : des « poques » sur la majeure partie du visage, jusque dans le cortex cérébral, des yeux enflés, des oreilles en chou-fleur comme un combattant d’arts martiaux mixtes.

C’est le portrait qu’avait le Dr Yann Dazé, lorsqu’il a fait l’autopsie de Jaël Cantin dans les heures ayant suivi sa mort.

La femme de 33 ans, mère de six enfants, a succombé à un traumatisme contondant à la tête, a statué l’expert en pathologie judiciaire.

Ces blessures mortelles lui ont été infligées dans la nuit du 16 janvier 2020, dans sa résidence du chemin des Anglais, à Mascouche.

Selon les informations détenues par les premiers répondants, cela émanerait d’une violation de domicile lors de laquelle son conjoint Benoit Cardinal a également été blessé.

Les enquêteurs ont toutefois rapidement constaté qu’il n’y avait aucune trace d’effraction dans le bâtiment, et Cardinal est passé de victime à suspect de meurtre prémédité.

L’homme de 34 ans subit actuellement son procès devant jury, au palais de justice de Joliette.

Bien que le Dr Dazé soit incapable de déterminer combien de coups a reçus la victime, il a souligné qu’on parlait de « plusieurs impacts ».

« Il y a tellement d’infiltration sanguine au niveau de sa tête qu’il y a certainement eu plus que deux coups, mais combien, je ne peux l’affirmer », a précisé l’expert qui témoignait pour la 129e fois devant un tribunal.

Aucune arme

Certains impacts ont été si violents qu’ils ont fendu la peau de Mme Cantin, causant un saignement abondant au niveau de l’oreille gauche et de la paupière droite.

Selon le pathologiste, aucune arme n’aurait été utilisée pour commettre tous ces dommages.

« L’importance des contusions, lorsque conjuguée avec le faible nombre de lacérations et l’absence de fractures, suggère avant tout qu’une partie du corps (tel un poing et/ou un pied) ou une surface [comme le sol ou un mur] ait été utilisée pour infliger les blessures », a-t-il avancé devant le jury, qui l’écoutait attentivement.

En contre-interrogatoire, Me Louis-Alexandre Martin, de la défense, lui a soumis plusieurs hypothèses pouvant expliquer l’ampleur des blessures de la victime, telle une hémophilie non diagnostiquée ou une peau faible en collagène qui se déchire plus facilement.

Questionné à savoir s’il avait fait des tests pour valider certaines théories, le pathologiste a paru surpris.

« Ça n’aurait pas été très éthique de frapper Mme Cantin à l’autopsie pour vérifier quelque hypothèse que ce soit », a-t-il laissé tomber, ajoutant que la vélocité des coups avait davantage à voir avec les conséquences du trauma.

Le procès présidé par la juge Johanne St-Gelais se poursuit cet après-midi.