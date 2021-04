Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 27 avril:

«Je vais mieux»

Cette comédie française s’intéresse à Laurent, un quinquagénaire dont le dos provoque chez lui de grandes souffrances. Or, les professionnels de la santé sont catégoriques: son problème est psychologique et non physique. Sa rencontre avec une charmante femme lui donnera envie de régler des comptes.

Mardi, 13 h, TVA.

«Bagages aux enchères»

On peut trouver de tout lors d’une vente aux enchères. Encore faut-il payer le bon prix. C’est à Huntingdon, au Québec, qu’une femme tombe sur un chapeau qui trônait autrefois sur la tête du criminel américain Meyer Lanksy et qu’un homme jette son dévolu sur un porte-bébé autochtone.

Mardi, 19 h, Évasion.

«Au coeur de la DPJ»

Cette première docusérie sur le terrain de la DPJ s’articule autour d’intervenantes qui n’ont pas le quotidien léger. Pendant que Marie-Hélène hérite du dossier de plusieurs enfants d’une même famille exposés à des abus physiques, Myriam côtoie des parents qui souhaitent retrouver la garde de leur fille.

Mardi, 19 h 30, ICI Télé.

«L’odyssée d’Alice Tremblay»

Denise Filiatrault dirige sa fille Sophie Lorain le temps de cette comédie fantaisiste. Lisant souvent des contes de fées à fille, une mère célibataire est plongée dans un rêve où des personnages célèbres, mais pour le moins originaux se succèdent, ne lui laissant aucun répit.

Mardi, 20 h, Prise 2.

«Destins Animal»

Si plusieurs femelles ont de très forts instincts maternels, ce n’est assurément pas le cas des girafes. Ce documentaire montre comment les mamans girafes n’offrent pas une surveillance digne de ce nom pour protéger leurs bébés. Confrontés à un environnement hostile, ceux-ci deviennent donc très souvent des proies faciles.

Mardi, 21 h, Planète+.

«Première ligne: chaque seconde compte»

La deuxième saison de l’émission se termine avec un épisode sous haute tension. Victime de violence conjugale de la part de son ex-conjoint, une femme en état de choc place un appel à l’aide alors qu’elle s’est réfugiée à bord de son auto.

Mardi, 22 h, MOI ET CIE.

«Un homme sage-femme»

Habité par le souhait d’aider à donner la vie à domicile, Louis Maltais a la ferme intention de devenir le premier Québécois à agir à titre de sage-femme. À 27 ans, il commence une formation. Débute alors un parcours de quatre ans qui va changer sa vie. Documentaire.

Mardi, 23 h, Unis TV.