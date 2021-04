Un courtier immobilier reconnaît des gestes sexuels inappropriés envers des clientes

Un courtier immobilier de Gatineau a reconnu lundi avoir eu des comportements et des propos sexuels inappropriés envers cinq de ses ex-clientes. Francis Vallée a plaidé coupable d’entrée de jeu à cinq des douze accusations portées contre lui devant le comité disciplinaire de l’Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ).

L’homme de 39 ans a notamment reconnu s’être présenté à l’improviste chez une cliente pour l’agresser sexuellement et avoir envoyé des textos demandant des photos des parties intimes de ses victimes.

«Je pensais que son téléphone avait été ‘‘hacké’’. Je ne pouvais croire qu’un courtier immobilier, une personne de confiance, puisse me faire vivre ça», a dit l’une d’entre elles devant le comité.

Enfer

Tout au long des témoignages des deux premières victimes, des femmes dans la trentaine avec enfants récemment séparées au moment des événements survenus en 2016 et 2020, Francis Vallée a gardé les yeux baissés devant la caméra, sa comparution se faisant par visioconférence.

«Il n’y a pas de mots assez forts pour décrire ce qu’il m’a fait. Il m’a détruite, il m’a fait vivre l’enfer», a poursuivi l’une des femmes qui doit toujours consulter un psychologue et prendre des médicaments contre l’anxiété à la suite de ce triste épisode de sa vie.

Francis Vallée a été suspendu provisoirement en août dernier par l’OACIQ, parce que soupçonné d’inconduite professionnelle. Il représentait jusqu’à ce moment la bannière Royal LePage.

Les audiences devraient se poursuivre toute la semaine avec le témoignage de neuf autres victimes ou victimes alléguées pour des événements qui seraient survenus entre 2014 et 2020, deux des plaignantes ayant déjà comparu lundi matin et une autre ayant dû se retirer de la cause. Comme Vallée s’est reconnu coupable pour cinq des 12 plaintes à son endroit, le comité disciplinaire devra trancher en ce qui a trait aux autres plaintes.