Un magasin de Lévis opère malgré l’ordonnance de la Santé publique

Le magasin de vente de meubles Gripsou, à Lévis, accumule les constats d’infractions et continue d’opérer malgré l’ordonnance de fermeture de la Santé publique.

C’est le 9 avril dernier que l’établissement a été forcé de cesser temporairement ses activités, après avoir reçu plusieurs avertissements pour non-respect des mesures sanitaires. Notamment, le port du masque et l’absence de dispositif de désinfection.

Pourtant, deux semaines plus tard, le magasin situé à l’angle du boulevard Guillaume-Couture et de la rue Saint-Joseph est toujours ouvert et prêt à servir ses clients.

« On a vraiment une problématique avec ce commerce-là en ce moment », indique la porte-parole du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), Véronique Blouin.

Nombreuses visites

Depuis l’ordonnance de fermeture émise le 9 avril, le SPVL s’est rendu aux portes de l’entreprise Gripsou à 22 reprises. Mais si on remonte au 7 janvier, les policiers ont dû s’y rendre un total de 39 fois.

Depuis le 10 avril, au moins six constats d’infractions ont été remis aux propriétaires. Mais ces chiffres sont « certainement » sous-évalués, selon Mme Blouin, car il arrive souvent que le policier omette d’indiquer le nom de l’entreprise dans les cartes d’appels des interventions.

Le SPVL travaille de concert avec la Santé publique pour évaluer leurs options quant à la suite des choses concernant ce commerce en question si la situation ne change pas.

Deux fois plus de constats à Lévis

Notons d’ailleurs qu’au courant de la dernière semaine les policiers de Lévis ont émis 28 constats d’infractions en lien avec les mesures sanitaires. De ce nombre, 22 ont été rédigés pour non-respect du couvre-feu et cinq pour des rassemblements privés.

La semaine précédente, seulement 15 constats avaient été remis à des contrevenants.

À Québec, 43 personnes ont reçu des amendes en vertu du décret sanitaire, dont 23 pour le couvre-feu.