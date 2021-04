Une jeune mairesse qui veut frayer la voie

La plus jeune mairesse du Québec qui complète actuellement son premier mandat est persuadée qu’il est possible de gérer une ville et des fonds publics, même à un jeune âge.

Audrey Boisjoly a été élue mairesse de Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière, en novembre 2017, à l’âge de 26 ans. Elle est la plus jeune personne à avoir accédé à ce poste cette année-là, année des dernières élections municipales.

«On dit des fois qu’être une femme en politique municipale est un obstacle, être jeune en est un autre, a expliqué en entrevue la jeune mairesse. Ça devient un double standard, un double défi.»

Le conseil municipal de cette municipalité de 6300 habitants est composé de cinq hommes âgés de plus de 50 ans et de deux femmes, incluant Audrey Boisjoly. Les sept élus sont indépendants.

«Il y a des conseillers qui ont de l’expérience, donc c’était un défi au début et ç’a été beaucoup d’adaptation durant la première année», a admis en entrevue celle qui siège aussi sur le Comité femmes et politique municipale de la Fédération québécoise des municipalités. «Mais on ne m’a jamais manqué de respect à cause de mon âge ou du fait que je sois une femme.»

Établir les bases a donc pris un certain temps et beaucoup d’ajustements.

«On a travaillé, je dis bien on a travaillé en équipe, même si on était tous des conseillers indépendants et qu’on avait des visions différentes initialement, a affirmé celle qui détient un baccalauréat en gestion publique. Pour moi, c’est une très grande réussite.»

Parmi des exemples de bons coups, il y a eu l’ajout de pistes cyclables, selon elle, de même que le lancement d’un sentier multifonctionnel de 18 km, une politique pour la modération de la vitesse, l’amélioration des parcs et un investissement pour une patinoire réfrigérée.

La mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées a cependant été un projet qui a «pris beaucoup plus de temps que l’échéancier initial», a confié la jeune femme.

Mme Boisjoly s’est aussi retrouvée à devoir commenter une controverse sur la scène médiatique nationale lorsqu’un membre du conseil municipal a eu des démêlés avec l’Autorité des marchés financiers (AMF).

«Ce n’est jamais agréable quand on parle de notre municipalité pour ces raisons-là, a dit Audrey Boisjoly. Je ne pouvais pas dire au conseiller de siéger de façon indépendante, il l’est déjà.»

Mme Boisjoly, qui est revenue d’un congé de maternité de quatre semaines le 7 avril, n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature à la mairie pour la prochaine campagne électorale.

«Je songe cependant à former ma propre équipe politique», a-t-elle confié.