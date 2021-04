18 mois dans la collectivité pour une fraude de plus de 100 000 $

Une femme de 46 ans de Saint-Hyacinthe a été condamnée à une peine de détention de 18 mois à purger dans la collectivité, mardi, pour avoir fraudé le Syndicat des responsables en service de garde de la Montérégie, pour un montant de 103 344 $.

Selon le compte-rendu des événements énoncés par la juge Ann-Mary Beauchemin au palais de justice de Saint-Hyacinthe, de novembre 2011 à octobre 2015, Martine Bianka Morisseau a falsifié des chèques en imitant la signature de sa sœur, qui était directrice du syndicat à l’époque.

Morisseau agissait alors à titre de trésorière de l’organisme.

Sur la base d’une suggestion commune entre la procureure de la Couronne, Me Émilie Gadbois, et l’avocat de la défense, la juge Beauchemin a condamné Morisseau à une assignation à domicile de 12 mois, suivie d’une obligation de respecter un couvre-feu pendant six mois.

La juge Beauchemin a reconnu des facteurs aggravants, tels que l’abus de confiance, notamment à l’endroit de sa propre sœur, le montant élevé de la fraude et la longue période sur laquelle elle s’est déployée, ainsi que la répétition des gestes criminels.

Des facteurs atténuants soulevés par la cour, on retiendra surtout le remboursement partiel de la somme soutirée au syndicat ainsi que les remords exprimés par la fraudeuse.

Martine Bianka Morisseau s’est fait arrêter en juin 2013 et s’est mobilisée depuis pour réparer les torts qu’elle a causés. «Elle a pris des arrangements, des ententes de paiements avec le syndicat et, aujourd’hui, il reste un solde de 19 942 $ à rembourser», a affirmé la juge.

D’après l’avocat de la défense, Me Stéphane Comtois, la délinquante a réhypothéqué sa maison pour verser 40 000 $ en remboursement et elle effectue aussi des paiements de 675 $ par mois.

«Je suis consciente du geste que j’ai posé. J’ai causé des ennuis aux personnes qui étaient à l’exécutif [du syndicat], je le regrette. Et j’ai vraiment pas l’intention de recommencer et de me ramasser à la place où je suis aujourd’hui», a déclaré Martine Bianka Morisseau devant le tribunal, mardi.

En plus de la peine de 18 mois à purger dans la collectivité, elle devra aussi se soumettre à un suivi probatoire de deux ans et ne pourra gérer l’argent d’autrui dans le cadre de ses fonctions professionnelles.