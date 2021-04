Brésil: le régulateur s’oppose à l’importation du vaccin russe Spoutnik V

L’agence de régulation sanitaire du Brésil (Anvisa) s’est opposée lundi à la demande de plusieurs États du pays d’importer le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, estimant manquer de données pour s’assurer de sa sûreté et de son efficacité.

• À lire aussi: COVID-19: le Brésil franchit un record mensuel de décès

«Jamais nous ne permettrons que des millions de Brésiliens soient exposés à des produits sans une vérification appropriée de la qualité, de l’innocuité et de l’efficacité ou, au minimum, face à la situation grave que nous traversons, qu’il existe un rapport favorable entre le risque et les avantages», a déclaré Antonio Barra Torres, président de l’Anvisa. La direction de l’agence a suivi la recommandation de ses experts constatant des «incertitudes» sur le vaccin, qui n’a toujours pas été approuvé par les agences sanitaires de l’Union européenne (EMA) et des États-Unis (FDA).