Geste du cœur

Grâce à une contribution de 40 000 $ de Rio Tinto, la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pourra aménager, de façon permanente, un 2e laboratoire d’échocardiographie (une nécessité en temps de COVID-19) afin d’assurer l’accès continu aux échographies cardiaques et de maintenir le cœur des activités tertiaires en cardiologie à l’Institut. La contribution de Rio Tinto permettra donc de consolider le laboratoire satellite (clientèle non-COVID) pour ainsi isoler la clientèle externe lors de leurs examens échocardiographiques. L’aménagement d’un 2e laboratoire permanent rendra possible aussi la réalisation de près de 50 examens par jour. Le laboratoire d’échocardiographie de l’IUCPQ est le plus productif du Canada avec plus de 23 000 examens réalisés annuellement.

Sur la photo, de gauche à droite : le Dr Sébastien Bergeron, chef du secteur d’échocardiographie à l’IUCPQ et Jean Quenneville – directeur affaires externes, Rio Tinto.

Nouveau Convivio IGA

Après 18 mois de travaux et un investissement de près de 14 M$, le magasin Convivio, situé sur l’avenue Chauveau, à Québec, a été agrandi et entièrement rénové. La nouvelle épicerie, de 59 000 pieds carrés, offre un grand nombre de nouveautés et d’exclusivités dans un décor unique, qui garantit une expérience client incomparable. Fondée en 1938, la Coopérative des consommateurs de Lorette Convivio est une coopérative qui rassemble aujourd’hui 3 magasins IGA extra (Chauveau, Loretteville et Val-Bélair) et qui appartient à près de 25 000 membres. Sur la photo, de gauche à droite, à l’avant : Yanic Drouin, directeur général de la coopérative ; Caroline Pageau, présidente du CA et Lina Fraser, directrice développement immobilier et commercial chez Sobeys. À l’arrière : Sydney Douwis, directeur du magasin et Pierre Tremblay, président chez Dutran.

Bienvenue à la FADOQ

Jimmy Jolicœur (à gauche sur la photo), conseiller principal, chez Imago Communication, agence de communication située à Sainte-Marie en Beauce, a eu 50 ans le 22 avril dernier. Jimmy a été évidemment gâté par ses proches à l’occasion de son 50e anniversaire, mais son cadeau le plus original lui est venu des mains de Michel Beaumont (à droite sur la photo), directeur général de la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches qui lui a remis officiellement sa carte de la FADOQ qui lui fera profiter (comme les autres 550 000 membres) de plus de 1500 rabais et privilèges taillés sur mesure selon les goûts et les besoins des 50+. La FADOQ régions de Québec et Chaudière-Appalaches confie depuis quelques années à Jimmy et Imago ses relations de presse. Bienvenue à la FADOQ, Jimmy !

En souvenir

Le 27 avril 2006. Début de la construction de la Freedom Tower (rebaptisée plus tard One World Trade Center) à New York. One World Trade Center ouvre officiellement à Manhattan le 3 novembre 2014. La nouvelle tour, avec le reste du complexe du World Trade Center, remplace les Tours jumelles et le complexe environnant, qui ont été détruits par les attaques terroristes du 11 septembre 2001. (Photo One World Trade Center)

Anniversaires

Jean-Pierre Garneau (photo), président d’Ameublements de bureau de la Capitale et de Création Design, 75 ans... Jean Maheux, ex-président du Carnaval de Québec (1991), 72 ans... Frank Theetge, fondateur de Auto Frank et Michel en 1981, 84 ans... Carmen Cloutier, Les Productions J’aime... Paul Byron, attaquant des Canadiens de Montréal (LNH), 32 ans... Luc de Larochellière, auteur-compositeur-interprète, 55 ans... Annie Charland, comédienne (Annie et ses hommes) 44 ans... Lynda Johnson, comédienne québécoise, 52 ans... Louis Lortie, pianiste de concert, 62 ans... Sheena Easton, chanteuse et actrice américaine, 61 ans... Claude Lapointe, courtier immobilier de Remax Référence 2000, 68 ans...

Disparus

Le 27 avril 1998 : Maurice Leblanc (photo), 63 ans, professionnel de golf au Manoir Richelieu, Murray Bay, Le Bic, Les Pins et le Grand Portneuf... 2017 : Peter George, 75 ans, économiste canadien et administrateur d’université... 2015 : Guy LeBlanc, 54 ans, claviériste et compositeur canadien... 2015 : Andrew Lesnie, 59 ans, directeur photo australien (Le seigneur des anneaux)... 2011 : Catherine Deyglun, 52 ans, fille de Janine Sutto... 2010 : Jean-Paul Brodeur, 66 ans, grand criminologue québécois... 2009 : Greg Page, 50 ans, boxeur américain, ex-champion du monde de boxe poids lourds (WBA)... 1998 : John Bassett, 82 ans, ex-magnat canadien de la presse écrite et électronique... 1984 : Paul Racine, 61 ans, président fondateur des Nordiques de Québec, instigateur de la Place Laurier.