Jusqu’à dix heures d’attente en ligne

Services en anglais seulement, délais d’attente déraisonnables, pertes de prélèvements... Décidément, les bourdes s’accumulent chez Switch Health, cette entreprise retenue par Ottawa pour gérer les tests COVID des visiteurs en provenance de l’étranger.

« Je n’ai jamais rencontré un service aussi mauvais. J’avais des appréhensions. On en avait entendu parler. Mais c’est réellement épouvantable », nous a confié, comme d’autres ces derniers jours, Pierre Danis, de retour au Québec après quatre mois en Floride.

Après 10 jours de confinement, Santé Canada exige des voyageurs qu’ils procèdent eux-mêmes à un test COVID de leur domicile. Ce test doit être exécuté sous le regard attentif du personnel de Switch Health, qui accompagne à distance chaque patient par l’intermédiaire d’une plateforme de visioconférence.

Or, il aura fallu plus de dix heures à Pierre Danis et à son épouse avant de parvenir à parler à un infirmier de Switch Health. « Oui, dix heures... vous avez bien compris ! De 8 heures le matin à 18 h 30 le soir, nous avons attendu de passer le fameux test. »

Et encore là, poursuit-il, il ne fallait pas être regardant. « Si vous souhaitez être servi en français, c’est peine perdue. Même l’anglais était incertain. »

English only

Ce témoignage rejoint celui de Daniel Lachance, lui aussi revenu de Floride il y a quelques semaines. « J’ai appelé la Santé publique comme prévu... Mais il n’y avait pas moyen de parler à quelqu’un en français », nous a-t-il raconté.

« J’ai essayé de m’arranger avec le peu d’anglais que je connais. Mais ce n’était pas idéal, je peux vous le dire. Même que l’infirmière riait au bout du fil. Ce n’était pas drôle, mais elle riait. »

Nous avons tenté hier d’obtenir des explications de la direction de Switch Health. Sans succès. L’entreprise, dont le siège est établi dans la région de Toronto, ne nous a jamais répondu.

Début avril, Le Journal avait fait état de l’insatisfaction de producteurs maraîchers devant l’incapacité de Switch Health de tester les travailleurs étrangers dans les délais prévus. Le cabinet de la ministre de la Santé, Patty Hajdu, avait alors qualifié la situation d’« inacceptable » et s’était engagé à la corriger.