Les tests rapides sont arrivés au Saguenay

Des tests rapides de dépistage à la COVID-19 sont disponibles au Saguenay–Lac-Saint-Jean en clinique privée depuis mardi.

La clinique médicale privée Opti-Soins offre même un service de dépistage à l’auto avec résultat en 15 minutes. Il s’agit d’une première dans la région.

Les entreprises recherchent ces tests rapides, qui sont offerts au coût à l’unité de 90 $, puisque qu’elles peuvent avoir un résultat clair en quelques minutes. Elles sont fixées rapidement si elles ont à gérer une situation COVID. Cela évite également l'isolement exigé au public en attente d'un résultat.

«Souvent, les employés sont retournés à la maison et rémunérés. Si elles payent 90 $ au lieu de payer deux jours [de travail], parce qu'on sait que ça peut être de 24 à 48 heures avant d'avoir le résultat de la santé publique, il y a une économie à faire là, a estimé en entrevue avec TVA Nouvelles la présidente-directrice générale d’Opti-Soins, Pascal Lamarche.

«En rareté de main d'œuvre, c'est compliqué d'avoir un employé qui manque, a-t-elle poursuivi. De s'éviter ça et surtout de s'éviter une éclosion à l'intérieur par prévention, de faire des tests rapides comme ça, je pense que c'est efficace de le faire.»

Un circuit parallèle à la clinique Opti-Soins, située au Faubourg Sagamie de Jonquière, a été élaboré pour permettre à l’infirmière qui sortira à l’extérieur de circuler de façon sécuritaire afin de procéder au prélèvement. Le patient demeure quant à lui dans son véhicule.

«On a un couloir différent, en plus, par mesure de sécurité, que les clients en général. L'infirmière va passer par là avec tous ses équipements de protection individuelle et va venir à l'auto. Elle va effectuer le test à la voiture, donc le patient ne débarque pas. Elle repart avec le test. Fait l'analyse et revient remettre le résultat avec les recommandations à la voiture du patient à l'intérieur des 15 minutes», a expliqué Mme Lamarche.

Une autre clinique privée effectue le même test avec le même équipement, soit Global MD, située sur le chemin Sydenham à Chicoutimi.

Depuis un mois, une dizaine de tests par jour, à 100 $ l’unité, sont menés. Encore là, la rapidité est recherchée par les entreprises.

«Ça leur évite l'isolement et confinement préventif lorsqu'ils ont des symptômes», a indiqué le propriétaire de Global MD, Danny Maltais.

Il a ajouté que c'est recherché aussi par les familles. «Il y a aussi les papas et les mamans dont les enfants ont des symptômes, avec les nouvelles mesures de variant en cours.»

Dans les deux cliniques, le dépistage est fiable, surtout si le prélèvement est fait dans les sept jours suivants l'apparition de symptômes.

«C'est 98% de fiabilité. C'est la même chose que des tests qu'ils vont faire à l'hôpital dans le système public», a précisé M. Maltais.

Le privé commence à peine ces tests rapides parce que jusqu'en mars, toutes ses commandes de cartouches servant à l'analyse étaient réquisitionnées par le gouvernement.

«C'était impossible pour nous d'avoir les cassettes afin de procéder aux analyses, a avoué Danny Maltais. Il [le gouvernement] voulait s'assurer d'être capable de tester tous les gens à grande échelle, à la grandeur de la province.»

