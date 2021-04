Port de Montréal: l’AEM se retire en pleine négociation

L’Association des employeurs maritimes (AEM) a claqué la porte en pleine négociation, mardi soir, a dénoncé le Syndicat des débardeurs par communiqué.

«Alors que nous travaillions dans des paramètres précisés par les médiateurs, avec les médiateurs, les représentants de l'AEM ont quitté la table», a déclaré Michel Murray, conseiller syndical et négociateur pour le SCFP 375.

Pour M. Murray, il s'agit là d'une «preuve de plus que l'employeur mise sur le dépôt d'une loi spéciale et non sur la négociation pour clore le dossier».

Le syndicat a par ailleurs déploré le fait que le gouvernement fédéral jouait «le jeu de l'employeur en légiférant un retour au travail et en brimant les droits des salariés de négocier collectivement et de faire la grève», peut-on lire dans le document.

Le Syndicat des débardeurs de Montréal est revenu à la charge accusant une fois l'AEM d'être responsable de l'impasse qui perdure dans ce conflit, rappelant qu'il avait offert de révoquer son avis de grève si l'employeur retirait ses moyens de pression.

«Cette attitude déraisonnable de la part de l'employeur est exactement ce que nous avons vécu ces deux dernières années», regrette Michel Murray.