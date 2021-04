Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 28 avril:

«Les invasions barbares»

Suite du «Déclin de l’empire américain», la comédie dramatique signée Denys Arcand a été primée de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2004. Elle propose de nombreuses retrouvailles émotives, dont celle de Sébastien (Stéphane Rousseau) et de son père (Rémy Girard), alors que ce dernier est gravement malade.

Mercredi, 14 h, Prise 2.

«Malaisie, la moto au féminin»

Elles sont 35 femmes musulmanes et indépendantes qui enfourchent leur Ducati pour partir à la conquête de la liberté. Elles font partie du seul groupe féminin de motocyclistes de toute l’Asie du Sud-Est. À deux roues, elles veulent inspirer d’autres femmes croyantes à se laisser porter par la vie.

Mercredi, 19 h, Planète+.

«La guerre des frigos»

Dans cette originale compétition culinaire, les chefs Matt Basile et Massimo Capra doivent épater coup sur coup deux familles avec des plats savoureux. Mais ils doivent relever tout un défi, car les seuls aliments et ingrédients dont ils disposent se trouvent dans les frigos familiaux. Début.

Mercredi, 20 h, Zeste.

«Sirène»

La ville de Bristol Cove est toujours le théâtre d’événements extraordinaires. L’arrivée d’une nouvelle sirène, au moment où Helen reçoit la visite d’un vieil ami, lance la troisième saison. Ryn se pose ainsi différentes questions. Pour Maddie, c’est l’heure de savoir la vérité concernant le décès de Ian.

Mercredi, 20 h, VRAK.

«Rachid Badouri: rechargé»

Présentation du deuxième spectacle solo de Rachid Badouri qui lui a permis de faire rire plus de 300 000 spectateurs. Ici, l’humoriste démontre une fois de plus son inépuisable énergie, se moque des éléments du quotidien et revisite son passé.

Première de deux parties.

Mercredi, 21 h, TVA.

«Dragon rouge»

Ce suspense policier marque le retour du dangereux Hannibal Lecter rendu célèbre par Anthony Hopkins. Agent du FBI à la retraite, Will Graham (Edward Norton) a besoin de l’aide du criminel pour mettre la main sur un tueur en série qui sévit lors de la pleine lune.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«Le siège»

Rediffusion de la minisérie qui se déroule à Cole Creek, au Nouveau-Brunswick. La ville est frappée par la fermeture de l’usine qui emploie de très nombreux habitants. Une manifestation est organisée, mais les choses virent au vinaigre durant une prise d’otages. Mettant en vedette Gilles Renaud et Alexandre Goyette.

Mercredi, 23 h 05, ICI Radio-Canada Télé.

