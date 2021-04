Comme chaque week-end, le nombre de vaccins administrés a diminué samedi dernier et dimanche, mais c’était après trois jours record où plus de 80 000 personnes avaient été vaccinées quotidiennement. Les 60-69 ans sont en voie d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement de 75 % de personnes vaccinées. Dans les tranches d’âge supérieures, plus de 90 % des gens ont reçu au moins une dose.