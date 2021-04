Un conseiller quitte Équipe Labeaume pour siéger comme indépendant

Le maire de Québec perd un de ses conseillers qui a choisi de quitter son parti pour siéger comme indépendant et «réfléchir à son avenir en politique».

Le conseiller municipal de Saint-Roch, Pierre-Luc Lachance, a annoncé sa décision par communiqué mardi après-midi.

« Au cours des dernières années, j’ai beaucoup appris et considérablement élargi mes horizons sur les différentes facettes d’une implication politique. Il s’agit donc pour moi de choisir la meilleure avenue pour servir les citoyens de Québec», a écrit le conseiller.

Récemment, M. Lachance s'était prononcé contre le projet de terminal de conteneurs du Port de Québec, comme d'autres de ses collègues du secteur Limoilou et Beauport. Le maire, qui de son côté y est favorable, avait alors affirmé que ses conseillers étaient libres de leur position sur ce dossier.

Pierre-Luc Lachance a notamment agi comme adjoint au maire pour l’entrepreneuriat et s'occupait des dossiers technologiques et il remercie M. Labeaume pour lui en avoir donné l'occasion. «Faire partie de l’Équipe Labeaume fut un choix naturel et je suis reconnaissant des apprentissages et du mentorat dont j’ai pu bénéficier.»

Au moment d’écrire ces lignes, mardi en milieu d’après-midi, ni Pierre-Luc Lachance ni le porte-parole d’Équipe Labeaume n’ont rappelé le Journal.

- Avec la collaboration de Taïeb Moalla