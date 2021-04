Vaccins anti-COVID: Harry et Meghan vont participer au concert caritatif «Vax Live»

NEW YORK | Le prince Harry et son épouse Meghan Markle vont coprésider un concert caritatif visant à doper la vaccination contre la COVID-19 dans le monde, baptisé «Vax Live», auquel les époux Biden prendront part également, ont annoncé mardi les organisateurs de l’événement.

• À lire aussi: Harry et Meghan rendent un hommage virtuel au prince Philip

• À lire aussi: Harry et Meghan produisent une série Netflix sur une compétition sportive pour soldats blessés

«Vax Live, le concert pour réunifier le monde» sera préenregistrés dans un stade de Los Angeles le 2 mai, avec comme public des soignants et autres personnels en première ligne de la lutte contre le coronavirus, tous vaccinés.

La prestation, réunissant des artistes comme Jennifer Lopez, J Balvin, Eddie Vedder et HER, sera diffusée le 8 mai sur diverses chaînes de télévision dans le monde ainsi que sur YouTube.

Outre le président Joe Biden et son épouse Jill, les dirigeants français Emmanuel Macron et canadien Justin Trudeau feront également une intervention, souligne l’ONG Global Citizen dans son communiqué.

Cette initiative vise à récolter des fonds pour financer l’achat de vaccins et demander aux gouvernements du G7, qui représentent les principales économies de la planète, de partager les doses surnuméraires avec les moins chanceux.

L’ONG souhaite également que les firmes pharmaceutiques proposent «des vaccins à prix coûtant».

«Durant l’année écoulée, notre monde a subi la douleur, la perte, et nous avons combattu ensemble. À présent, nous devons nous relever et guérir ensemble», déclarent Harry et Meghan dans un communiqué.

«Nous ne pouvons pas laisser quiconque sur le bord du chemin. Nous en bénéficierons tous, nous serons tous plus en sécurité lorsque tout le monde, partout, aura accès au vaccin. Nous devons nous efforcer d’avoir une distribution équitable du vaccin et ainsi rétablir notre foi en l’humanité», poursuit le couple princier.

L’an dernier déjà, Global Citizen s’était alliée à l’Organisation mondiale de la santé pour mettre sur pied un concert virtuel avec des stars mondiales, comme les Rolling Stones et Taylor Swift, afin de remercier les soignants luttant contre la COVID-19 et récolter des fonds.

À VOIR AUSSI