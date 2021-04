Anticiper, se préparer et répondre aux crises

Photo courtoisie

Célébrée le 28 avril, la Journée Mondiale de la sécurité et de la santé au travail fait la promotion de la prévention des accidents et maladies professionnels dans le monde entier. Le 28 avril marque également la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail, célébrée à l’échelle mondiale depuis 1996 à l’initiative du mouvement syndical. L’Organisation internationale du travail saisira cette occasion pour accroître la sensibilisation et encourager le dialogue sur l’importance de créer des systèmes de SST résilients et d’investir dans ceux-ci, en s’inspirant d’initiatives régionales et nationales déjà menées pour limiter et prévenir la propagation du COVID-19 sur le lieu de travail.

Au cœur de vos passions

Photo courtoisie

La 18e soirée-bénéfice Au cœur de vos passions, présentée par Dessercom, Lobe et RBC Banque Royale et au profit de de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), se tient ce soir, dès 18 h en mode virtuel et sera animée par l'humoriste Alexandre Barrette. Dernière journée pour miser sur l’encan virtuel, présenté par Québecor, qui offre une variété de lots pour tous les goûts à des prix variants entre 30$ et 2 500$. Faites vos mises au https://www.macause.com/merci/encan . Depuis sa création, cette soirée a récolté 3 millions de dollars afin de supporter le seul centre au Canada à offrir sous un même toit des soins spécialisés et ultra spécialisés aux patients atteints de maladies cardiovasculaires, respiratoires et reliées à l'obésité.

Salut Marcel R

Photo courtoisie

Marcel R. Tremblay (photo), président depuis sa création en 1994 du Groupe Marcel R. Tremblay, centre de développement des affaires, de fusion & acquisition d’entreprises, d’alliances stratégiques et de financement privé, Inc., de Québec, est décédé le 21 avril dernier à l’âge de 78 ans. Au cours de sa carrière comme professionnel et homme d’affaires, s’est intercalé un engagement en politique. Député du parti Progressiste-Conservateur dans Québec-Est, entre 1984 et 1993, Marcel R. (Rosaire) a occupé plusieurs fonctions importantes à la Chambre des Communes à Ottawa. Plus près de chez nous il a été actif au sein de plusieurs organismes sociaux de Québec, notamment de la Société Grand Village, à titre de vice-président et le Club Rotary de Québec dont il a été le président pour l’exercice de 1997-1998. En 2003 et en 2010, la Fondation Rotary lui a décerné le titre de " Paul Harris Fellow " en reconnaissance de son aide généreuse et de son soutien. Il était aussi Consul honoraire de la Côte d’Ivoire. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 28 avril 1996. Jacques Villeneuve remporte le grand prix d'Allemagne sur Williams-Renault, à Nürburgring, et devient le premier pilote de Formule 1 depuis Emerson Fittipaldi, 26 ans auparavant, à gagner une épreuve à sa première saison.

Anniversaires

Photo courtoisie

Ginette Reno (photo), chanteuse et actrice québécoise, 75 ans...John R. Porter, historien (ex-Musée National des Beaux-arts du Québec), 72 ans...Jessica Alba, actrice américaine, 40 ans...Penelope Cruz, actrice espagnole, 46 ans...Lyne Fortin, soprano québécoise, 59 ans...John Daly, ex-golfeur professionnel de la PGA, 55 ans...Dorothée Berryman, comédienne, actrice et chanteuse, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 avril 2016 : Gilles Lessard (photo), 83 ans, président honoraire de Lessard Hyundai... 2019. :John Singleton, 51 ans, réalisateur, scénariste et producteur américain... 2017 : Jean-Marie Brousseau, 66 ans, chroniqueur chasse et pêche de Québec... 2015 : René Féret, 69 ans, réalisateur scénariste producteur et acteur français... 2015 : Jack Ely, 71 ans, chanteur et guitariste américain « Louie Louie » ... 2014 : Edgar Laprade, 94 ans, joueur de hockey avec les Rangers de NY entre 1945 et 1955... 2011 : William Campbell, 84 ans, acteur américain... 2009 : Ekaterina Maximova, 70 ans, célèbre danseuse russe... 2007 : Bertha Wilson, 83 ans, la première femme à siéger à la Cour suprême du Canada... 2007 : René Mailhot, 64 ans, grand vulgarisateur des questions internationales... 2002 : Stanley M. Cosgrove 90 ans, peintre québécois.