George Springer s’amène, les Blue Jays s’inclinent

Enfin rétabli de sa blessure à la jambe droite, George Springer n’a pas connu le début espéré dans l’uniforme des Blue Jays de Toronto. En effet, le frappeur désigné a été frustré à ses quatre présences dans le rectangle des frappeurs, mercredi, à Dunedin en Floride, où les Jays se sont inclinés 8 à 2 devant les Nationals de Washington.

Josh Harrison a fait mal aux Jays en quatrième manche en claquant un circuit de trois points, qui a porté l’avance des siens à 6-0. Josh Bell en a rajouté dès la manche suivante avec une longue balle de deux points.

Les Jays ont finalement répliqué en fin de cinquième manche lorsque Lourdes Gurriel fils a expédié la balle de l’autre côté de la clôture. Bo Bichette a fait de même en huitième manche.

Ryan Zimmerman s’est également illustré chez les visiteurs avec trois coups sûrs et deux points produits. Pour sa part, Trea Turner a placé la balle en lieu sûr à quatre reprises.

Erick Fedde (2-2) a connu un fort match au monticule pour les Nationals. En six manches de travail, il n’a alloué qu’un point, deux coups sûrs et trois buts sur balles, en plus de retirer sept frappeurs sur des prises.

Steven Matz (4-1) a encaissé le revers après avoir concédé six points et huit coups sûrs en trois manches et deux tiers.

Plus tôt en journée, les Jays ont placé le nom de leur lanceur-vedette Hyun Jin Ryu sur la liste des blessés en raison d’une élongation à un muscle fessier.

Cinq coups sûrs pour Byron Buxton

Menés par leur premier frappeur Byron Buxton, auteur de cinq coups sûrs en autant de présences au bâton, les Twins du Minnesota ont vaincu les Indians par le pointage de 10 à 2, en après-midi, à Cleveland.

Buxton a entamé sa journée avec un circuit pour amorcer la rencontre, puis il a ajouté deux doubles et autant de simples. Il a aussi obtenu un but volé.

Les Twins ont frappé trois longues balles dès la première manche. Après Buxton, Josh Donaldson et Jorge Polanco l’ont imité pour donner les devants 4 à 0 à la formation du Minnesota.

Le partant des Indians Logan Allen (1-4) a quitté la rencontre après avoir cédé six points en seulement une manche et un tiers.

Les Twins ont totalisé six circuits dans cette partie. Le receveur Mitch Garver en a réussi deux tandis que Willians Astudillo a frappé l’autre.

Au monticule, J.A. Happ (2-0) a limité les Indians à deux points en sept manches de travail tandis que le releveur Randy Dobnak a blanchi ses adversaires lors de leurs deux derniers tours au bâton.