Inconduites au sein de l’armée: la cheffe du cabinet de Trudeau pourrait témoigner

Les partis d’opposition tenteront de faire témoigner en comité la cheffe de cabinet du gouvernement Trudeau, Katie Telford, au sujet du traitement en 2018 d’une allégation d’inconduite sexuelle visant l’ancien chef des Forces armées canadiennes Jonathan Vance.

Une motion conservatrice pour en appeler à un témoignage d’«au moins deux heures» de Mme Telford sera déposée vendredi au comité de la Défense. Le NPD et le Bloc québécois appuieront la motion.

Si celle-ci finit par passer, les membres du comité pourront questionner Mme Telford sur ce que savait l’exécutif du gouvernement fédéral à propos de la nature de l’allégation.

La semaine dernière, un haut conseiller de M. Trudeau en 2018, Elder Marques, a dévoilé lors d’un témoignage en comité que Katie Telford avait été mise au courant de la plainte.

Questionné sur le sujet mardi, Justin Trudeau a défendu Mme Telford et a insisté que si le personnel de son cabinet avait été mis au courant d’une plainte visant M. Vance, «personne n’était au courant que c’était une plainte #MeToo (#MoiAussi)».

Or, dans une série d’échanges datant de 2018 entre l’ex-ombudsman de l’armée Gary Walbourne et une fonctionnaire du Conseil privé, la nature sexuelle de l’allégation semblait bel et bien comprise du côté du gouvernement, puisque l’expression «harcèlement sexuel» figure comme telle dans certains de ces échanges.

«Quand le ministre [de la Défense nationale Harjit] Sajjan a été mis au courant qu’il y avait des allégations contre le général Vance, il a travaillé avec mon bureau et on a envoyé, et il a envoyé cette plainte aux autorités responsables qui avaient la capacité de faire des suivis sur une telle plainte. Ce n’est pas la place d’un politicien de faire des suivis là-dessus. C’est à des autorités responsables de le faire», s’est défendu en point de presse Justin Trudeau mardi.

La thèse a été maintes fois répétée par le ministre Sajjan lui-même lors de ses passages en comité, ainsi que par le premier ministre lors des périodes de questions à la Chambre des communes dans les derniers mois.

Une histoire toujours pas finie

Rappelons qu’une plainte anonyme visant M. Vance avait été rapportée à l’époque par M. Walbourne au bureau du ministre Sajjan. Aucune enquête ne s’en est suivie, l’histoire est morte au feuilleton et M. Walbourne a remis sa démission.

Au mois de février de cette année, «Global News» a révélé l’existence d’allégations d’inconduite à l’endroit de l’ex-chef d’état-major Jonathan Vance, qui avait quitté son poste quelques mois auparavant.

Son remplaçant, l’amiral Art McDonald, s’est temporairement retiré de son poste pour une allégation d’inconduite tout juste après avoir entamé son mandat de chef d’état-major.

Depuis ces événements, le ministère de la Défense et le ministre Sajjan sont plongés dans l’embarras.