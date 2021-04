JMP retrouve les ondes télé

Vingt-cinq ans après L’heure JMP, Jean-Marc Parent revient à la télévision. L’humoriste animera une nouvelle émission à TVA l’automne prochain.

Dans cette série de quatre rendez-vous d’une heure intitulée JMP, le stand-up comique livrera des monologues inédits. Il racontera notamment la petite histoire derrière ses plus célèbres numéros, comme L’handicapé, présenté en 1988 au Festival Juste pour rire. Produites par ComediHa ! (LOL :), Roast Battle – Le grand duel) en collaboration avec Québecor Contenu, ces émissions seront enregistrées à Québec au mois d’août.

Dans cette aventure, Jean-Marc Parent est entouré d’une équipe aguerrie composée entre autres de Jean-François Blais (réalisateur d’En direct de l’univers, La Voix) et d’Yves Aucoin (collaborateur de Céline Dion, Cirque du Soleil).

« Je veux avoir du plaisir, indique Jean-Marc Parent au téléphone. On n’a pas l’intention de réinventer la roue. Les gens vont retrouver le Jean-Marc qu’ils connaissent : celui qui raconte des histoires. C’est ce que j’ai toujours fait : que ce soit au forum devant 20 000 personnes ou dans une plus petite salle devant 250 personnes. C’est seulement l’emballage qui risque de changer un peu. »

Pression plus grande

JMP entrera en ondes exactement 25 ans après L’heure JMP. Diffusée à TQS, cette émission hebdomadaire avait permis à Jean-Marc Parent d’atteindre un nouveau sommet de popularité en 1996 et 1997. Assisté du Mercedes Band, l’humoriste avait créé un véritable phénomène social en convainquant tout le Québec de « flasher ses lumières ».

En entrevue, Jean-Marc Parent avoue qu’un retour au petit écran ne l’intéressait pas vraiment au départ. C’est lorsqu’il a réalisé qu’il n’allait probablement pas pouvoir donner de spectacles avant 2022 qu’il a décidé d’accepter l’offre de ComediHa ! ­­­ et TVA.

« Mon plus gros trip, c’est d’être sur scène. Quand je suis en spectacle, je suis en contrôle. La télé, c’est plus délicat, c’est plus lourd de conséquences. La pression est beaucoup, beaucoup plus grande. Et j’ai vieilli. Je suis rendu à 59 ans et j’ai peur de tous les bobos du monde... »

Parlant de santé, Jean-Marc Parent se porte bien après une année 2020 éprouvante durant laquelle il s’est retrouvé à l’hôpital deux fois plutôt qu’une. La première, pour une hémorragie diverticulaire, la seconde, pour 27 pierres aux reins. Le tout, en l’espace de trois mois.

« Je vais beaucoup mieux. J’ai été très bien traité. Et j’ai été impressionné de voir comment les médecins, les infirmières géraient la COVID-19. Ils sont courageux. »

Hâte de reprendre la route

Respectueux des consignes sanitaires, Jean-Marc Parent a passé la dernière saison froide au Québec, et non en Floride, comme d’habitude. Il s’est adonné à quelques sports hivernaux, comme le hockey. Il s’est également occupé en jouant aux échecs, au Scrabble, ainsi qu’en regardant des séries télé.

Sans surprise, il est impatient de reprendre sa tournée, Utopie, qu’il avait entamée en 2018. « J’ai très hâte de recommencer, de retrouver le public, de revoir mon monde, d’être en coulisses, de faire les tests de son, de revivre l’ambiance des loges, d’être sur la route... Tout ça me manque beaucoup ».