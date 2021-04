Le successeur de Jean-Jacques Daigneault identifié

Les Mooseheads de Halifax ont annoncé mercredi que Sylvain Favreau est officiellement leur nouvel entraîneur-chef.

L’homme de 42 ans est le 13e pilote de l’histoire de la concession ayant limogé Jean-Jacques Daigneault la semaine dernière. Le natif de l’Ontario en sera à sa cinquième campagne à Halifax après avoir été embauché comme adjoint en 2017. Depuis son arrivée, il a notamment travaillé avec les attaquants et mis en place les stratégies en avantage numérique.

«Sylvain est ici depuis un certain nombre d’années et ce n’était qu’une question de temps avant qu’il devienne instructeur-chef. Nous pensons que c’est le moment parfait pour lui. Il est le bon choix pour ce groupe jeune et talentueux», a déclaré le directeur général Cam Russell dans un communiqué.

«Je suis enthousiaste à l’idée de diriger les Mooseheads. J’ai acquis de l’expérience précieuse avec le club, surtout pendant notre parcours vers les finales de la coupe du Président et de la coupe Memorial en 2019, a précisé Favreau. J’ai l’intention d’utiliser la structure, la discipline et la bonne communication afin de laisser mon empreinte sur cette équipe qui poursuit sa progression. Je veux aider les joueurs à se développer et à transformer ce club en aspirant au championnat.»

Les Mooseheads ont congédié Daigneault après une saison durant laquelle ils ont terminé au quatrième rang de la section des Maritimes avec une fiche de 15-19-9.