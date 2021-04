COVID-19: les chiffres repartent en hausse dans la grande région de Québec

Les autorités de santé publique rapportent cinq décès supplémentaires dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches au cours des dernières 24 heures.

La récente mise à jour démontre une augmentation des nouveaux cas dans les deux régions administratives. Sans grande surprise, la hausse demeure plus importante du côté de Chaudière-Appalaches, avec 19 nouveaux cas de COVID-19 de plus que la journée précédente, pour un total de 128 nouveaux cas, et un décès de plus. On sait que la campagne de vaccination, particulièrement en Beauce, a mis plus de temps à prendre son envol.

Pour ce qui est de la Capitale-Nationale, on a dénombré 116 nouveaux cas hier, soit cinq de plus que lundi. Par contre, on enregistre une hausse marquée des décès, avec quatre victimes de plus.

Plus de détails à venir...