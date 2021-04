MOI ET CIE : récits touchants à «Histoires de coming out»

MOI ET CIE poursuit l’objectif, avec sa collection de plus en plus garnie de docu-réalités («Face à la rue», «Autiste, bientôt/maintenant majeur», «Je suis trans», etc), d’éveiller les consciences et de sensibiliser pour, petit à petit, permettre à la société d’évoluer en toute bienveillance.

Le plus récent projet s’inscrivant dans cette mission s’intitule «Histoires de coming out». Debbie Lynch-White, qui a elle-même traversé l’expérience de dévoiler son homosexualité à ses proches, a eu l’idée de cette série qu’elle anime avec une grande sensibilité. Des personnes de tous les milieux et de tous les âges, ainsi que leurs proches, y relatent, justement leur propre «histoire de coming out».

«L’idée était d’être rassembleurs, avec cette série-là, et de ne pas y aller trop "coup de poing", tout en étant capables à l’occasion d’être un peu plus frondeurs et en n’ayant pas peur de dire les choses. On a travaillé à mettre l’humain de l’avant, à prendre soin des gens qui ont accepté avec une grande générosité de partager ce moment intime de leur vie», a expliqué la réalisatrice Maude Sabbagh, en vidéoconférence, mercredi matin.

À l’origine du concept, N12 Productions et Québecor Contenu n’ont semble-t-il eu aucune difficulté à recruter des protagonistes prêts à partager ce vécu très personnel.

Percutant et lumineux

D’entrée de jeu, le premier épisode d’«Histoires de coming out» s’avère aussi percutant que lumineux. Une sympathique jeune femme, Karine, raconte comment sa maman a mal réagi en apprenant que sa fille aimait les femmes, au point de couper les ponts avec elle pendant un an. Devenue mère à son tour, Karine a aujourd’hui renoué avec l’auteure de ses jours, qui est complètement folle de ses petits-enfants.

Tant Karine que sa mère, Francine, expliquent la souffrance que leur a causé cette situation. Francine n’hésite pas à avouer qu’elle a reçu le «coming out» de sa fille comme un «coup de poing dans le ventre» et qu’elle en a pleuré pendant des mois. Avec le recul, elle reconnaît que sa réaction était liée à la peur de l’inconnu. Empathique et à l’écoute, Debbie Lynch-White recueille les confidences de la dame sans jugement.

Pansexuel à 11 ans

Dans l’édition suivante, c’est un adolescent de 11 ans, l’attachant Kaleb, qui est à l’honneur. Visiblement allumé, le garçon a su à 7 ans qu’il vivait un premier coup de foudre pour un garçon. Il se définit aujourd’hui pansexuel, attiré par une personne, peu importe son sexe. D’abord hébété par les propos de son fils, le papa de Kaleb a appris à comprendre ses choix... et ne se fait même plus prier pour appliquer du vernis à ongles à sa progéniture!

Des personnalités publiques s’expriment aussi dans l’émission. Debbie Lynch White échange notamment avec Simon Boulerice et Pierre Lapointe, qui interprète sa bouleversante chanson «Maman, papa», inspirée par tous les récits de «sorties du placard» qu’il a entendus.

Roxane Bruneau, Jean-François Guévremont (Rita Baga), Geneviève Leclerc, Sarahmée, Eve Salvail, Félix-Antoine Tremblay et Dany Turcotte partageront aussi des pans de leur propre parcours. Des psychologues et autres spécialistes offrent en outre leur point de vue à compter du troisième épisode.

«Histoires de coming out», le lundi, à 21 h, dès le 3 mai, à MOI ET CIE.