Mondial : Équipe Canada a trouvé son homme

L’entraîneur d’expérience Gerard Gallant est l’heureux élu de Hockey Canada pour diriger la formation nationale lors du prochain Championnat du monde de hockey masculin qui s’amorcera le 21 mai à Riga, en Lettonie, a annoncé la fédération canadienne, mercredi.

De son côté, André Tourigny sera l’un de ses adjoints, en compagnie de Mike Kelly. Les instructeurs seront sous l’égide du groupe de dirigeants mené par le directeur général Roberto Luongo.

«Nous sommes choyés de pouvoir bénéficier de l’expérience comme entraîneurs professionnels et membres de la direction que ces trois hommes de hockey apporteront à la formation canadienne dans notre préparation en vue du Championnat mondial de l’IIHF, a commenté Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada, par voie de communiqué. Gerard et Mike ont travaillé ensemble dans la Ligue nationale [LNH] et au niveau junior. Ils savent ce que ça prend pour compétitionner et gagner. André, avec sa feuille de route bien garnie dans le rôle d’entraîneur et sa récente expérience au Mondial junior, épaulera bien ces deux hommes. Nous avons sélectionné des entraîneurs qui pourront s’appuyer les uns les autres et démontrer un leadership exceptionnel, avec la contribution de Roberto et du groupe de gestion des Jeux olympiques, tandis que notre équipe prépare sa quête pour l’or.»

Pause prolongée

Gallant, 57 ans, n’a pas œuvré derrière un banc de la LNH depuis son congédiement par les Golden Knights de Vegas le 15 janvier 2020. Celui ayant mené cette équipe vers une participation à la finale de la coupe Stanley en 2017-2018 a totalisé 270 victoires en 541 parties de saison régulière en carrière dans le circuit Bettman.

L’ancien instructeur-adjoint du Canadien de Montréal a aussi été à la barre des Blue Jackets de Columbus et des Panthers de la Floride. Par ailleurs, il a assumé un rôle d’assistant au sein du personnel d’entraîneurs du Canada au Mondial en 2007 et en 2017.

Pour sa part, Tourigny a obtenu l’argent comme entraîneur-chef du Canada au plus récent Championnat mondial junior, lui qui a été le pilote des 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de l’Ontario, lors des quatre dernières années. Enfin, Kelly a dirigé l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada qui a gagné l’or au Championnat mondial des moins de 18 ans en 2003. Il a travaillé souvent avec Gallant, entre autres comme adjoint chez les Panthers et les Knights.