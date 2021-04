On se croise les doigts au Carrefour international de théâtre

Marie Gignac n’a pas l’intention de décroiser ses doigts et ses orteils. La directrice artistique souhaite pouvoir présenter les 13 spectacles et événements qui constituent la 21e édition du Carrefour international de théâtre, qui se déroulera du 27 mai au 4 juillet.

Une édition avec des spectacles présentés devant de petits publics, des événements internationaux en virtuel et des spectacles extérieurs, dont une version éclatée et revisitée d’Où tu vas quand tu dors en marchant... ?.

« On ne sait pas encore ce qui va arriver et on espère un assouplissement des mesures qui sont en place. J’ai bon espoir que ça va marcher », a-t-elle lancé, optimiste, lors d’un entretien.

Certains des spectacles prévus en salle pourraient devenir virtuels si Québec se trouve toujours en zone rouge foncé.

Où tu vas...

Le Carrefour va présenter, cette année, un volet extérieur, avec l’installation itinérante Little Fun Palace, Imaginarium, qui offrira des rencontres individuelles dans une balançoire, et Angélus, du collectif L’orchestre d’hommes-orchestres, avec un camion laitier muni d’une installation sonore poétique et loufoque qui circulera dans les quartiers centraux de Québec.

Le spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant... ?, présenté en 2019, sera de retour dans une forme éclatée et réinventée, le long de la rivière Saint-Charles.

« Trois tableaux seront déplacés en raison de travaux dans ce secteur. Le pont Lavigueur est fermé et ne pourra pas accueillir le tableau Points de suspension. Où tu vas... va s’étendre le long de la rivière entre le Vieux-Port et Marie-de-l’Incarnation », a indiqué Marie Gignac.

Les détails entourant l’événement déambulatoire, présenté à partir du 24 juin, seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

La programmation est en ligne à l’adresse carrefourtheatre.qc.ca.