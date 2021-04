Pas assez de doses pour des sans-abri

Une clinique de vaccination pour les personnes en situation d’itinérance a connu un tel succès, mercredi à Montréal, qu’elle a manqué de doses pour vacciner tout le monde.

« Aujourd’hui, on est confronté à un défi différent qu’en janvier. En janvier, il fallait que l’on convainque les gens de se faire vacciner, alors qu’aujourd’hui, on manque de vaccins », explique le coordonnateur de projet de l’organisme Résilience Montréal, David Chapman.

À l’ouverture de la clinique, établie dans l’église Evangel Pentecostal, en face du square Cabot, des dizaines de personnes attendaient patiemment en file. Deux heures après, il y avait toujours autant de gens qui arrivaient. À la fermeture, plusieurs n’ont pas pu recevoir une injection, affirme M. Chapman.

George Paquette, 58 ans, fait partie de ceux qui avaient hâte de recevoir leur seconde dose et qui se sont présentés dès l’ouverture de la clinique, à 9 h.

« Pour moi, c’est vraiment une paix d’esprit d’avoir reçu le vaccin. En janvier, j’étais le premier en file pour l’avoir ! Quand on voit le nombre de morts que le virus fait, tout le monde devrait aller se faire vacciner », explique-t-il, ajoutant que deux de ses amis sont décédés de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Comme lui, Pierre Nadeau, 67 ans, est aussi venu pour sa deuxième injection. Après plus d’une heure d’attente, c’est avec le sourire qu’il s’est fait piquer.

« Ça ne fait même pas mal ! » lance celui qui invite toute la population à participer à l’effort de guerre pour contrer le coronavirus.

De son côté, Claude Aubry, 45 ans, explique que c’est l’un de ses amis qui l’a incité à aller se faire vacciner en janvier. Mercredi, il est venu seul.

« Ce serait bien que l’on puisse retrouver une vie normale bientôt et si c’est le vaccin que ça prend, alors je le fais », confie-t-il.

Campagnes régulières

Grâce à cette campagne organisée mercredi par l’organisme Résilience Montréal et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 52 personnes ont pu recevoir leur deuxième dose et 20 autres leur première, affirme le relationniste média du CIUSSS, Carl Thériault.

« [En janvier] nous avions vacciné 45 personnes en situation d’itinérance et 18 travailleurs communautaires pour leur première dose », ajoute M. Thériault.

Une campagne similaire a déjà démarré à l’Accueil Bonneau, au centre de jour et dans les maisons d’hébergement.

« On a quasiment 450 personnes qui ont été vaccinées chez nous », soutient le chargé des projets spéciaux et de la COVID-19 à l’Accueil Bonneau, William Roger.

La Direction régionale de santé publique de Montréal indique que lors de la première campagne de vaccination, qui se tenait entre le 15 janvier et le 25 février, 1081 sans-abri ont été vaccinés.

« Nous estimons que cela représentait une couverture vaccinale d’environ 44 % des personnes en situation d’itinérance dans la métropole », affirme le porte-parole de la DRSP Eric Forest.

Un site fixe de vaccination est présentement déployé dans un local du Palais des congrès de Montréal pour vacciner la population itinérante de Montréal.

Selon la Direction régionale de santé publique de Montréal, 349 personnes en situation d’itinérance ont été déclarées positives à la COVID-19 et 138 travailleurs du milieu ont été infectés entre le mois de décembre 2020 et la mi-avril 2021.